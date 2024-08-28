Она заявила, что никакое тело не является телом мечты, если его "кошмарно" поддерживать.

Фитнес-блогер Оливия Невилл рассказала, как ей удалось получить тело своей мечты, и для достижения успеха ей даже не пришлось отказываться от продуктов, которые она любит.

Как пишет Mirror, своем Instagram Оливия делится советами по фитнесу, а также пропагандирует позитивное отношение к телу. В одном из недавних постов она рассказала о том, что такое "тело мечты" и что оно для нее значит.

Она рассказала своим подписчикам, что никакое тело не является телом мечты, если его "кошмарно" поддерживать. По ее словам, наши тела нужно принимать, кормить и ухаживать за ними, а не прятать и ограничивать.

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"Измените представление о "теле мечты", чтобы оно означало тело, в котором живет самая счастливая и здоровая версия вас самих. Тело мечты - это то, которое говорит "да" планам, то, которое смеется, то, которое радуется и с нетерпением ждет каждого дня. А не то, которое устало, наказано, измучено, - какое же это тело мечты?", - написала она

Этот пост понравился более чем 2 500 людям, которые поддержали ее идею о том, что нужно любить свое тело и вознаграждать за ежедневную работу, а не ограничивать и осуждать.

Оливия часто использует свой профиль для распространения позитивного отношения к телу и раскрытия реалий, скрытых за социальными сетями. Она делится своими откровенными снимками, чтобы показать людям "ту сторону, которую они видят", и "ту, которую они не видят".

Так, она старается показать, что фитнес-активисты обычно показывают то, что хотят, чтобы вы увидели, а это, как правило, фотографии их подтянутых тел на пляже. Но чаще всего в бикини они выглядят совсем не так.

Они тоже выглядят по-разному в разных ракурсах, и бывают дни, когда они надевают спортивные костюмы и не наносят макияж. Мы не всегда выглядим идеально, и она хочет, чтобы люди знали, что это совершенно нормально.

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