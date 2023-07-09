Рассказываем, как сделать тонкую талию и плоский живот без изнурительных упражнений и диет.

Купальный сезон в самом разгаре, но не все девушки к нему готовы - добиться идеальной фигуры не так легко, как кажется. Мало кто хочет в тридцатиградусную жару, да еще и после работы, заниматься спортом. УНИАН выяснил, как реально сделать живот плоским всего за 14 дней.

Как добиться плоского живота и тонкой талии за две недели

Первое, что вы должны понимать, когда выясняете, как сделать живот плоским - быстро этого добиться не получится. Указанный нами срок - максимально скорый для подобных желаний. Более того, плоский живот и тонкая талия невозможны без потери веса во всех частях тела, ведь точечное похудение - это миф.

Сначала расскажем, чем нужно питаться, чтобы был плоский живот:

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Листовые зеленые овощи - ими нужно завтракать, чтобы потом организму было легче переваривать более тяжелую еду. Кроме того, в таких продуктах очень много клетчатки, которая способствует жиросжиганию.

- ими нужно завтракать, чтобы потом организму было легче переваривать более тяжелую еду. Кроме того, в таких продуктах очень много клетчатки, которая способствует жиросжиганию. Фрукты и полезные сладости - помогают насытиться, утолить жажду сладкого, не провоцируют вздутие живота и помогают организму "отдавать" воду.

- помогают насытиться, утолить жажду сладкого, не провоцируют вздутие живота и помогают организму "отдавать" воду. Овощи красного цвета - флавоноиды в составе не дадут набрать лишний вес и "заработать" ожирение, а также ускорят похудение.

- флавоноиды в составе не дадут набрать лишний вес и "заработать" ожирение, а также ускорят похудение. Авокадо - содержит полезные жиры, что увеличивает период сытости, налаживают работу ЖКТ, контролируют вес и помогают его снизить.

- содержит полезные жиры, что увеличивает период сытости, налаживают работу ЖКТ, контролируют вес и помогают его снизить. Белое мясо и морепродукты - источники нежирного белка и холина, который способствует сжиганию жира. Такие продукты ускоряют похудение в области живота и снижают аппетит.

Диетологи рекомендуют выпивать в день 1-2 чашки зеленого чая, ведь он ускоряет обмен веществ и помогает сбросить лишний вес. Воды также должно быть много - 11 стаканов каждый день.

Важно понимать, что если вы хотите себе плоский живот - питание должно быть сбалансированным. Плотный завтрак, легкий ужин и 5-6 небольших приемов пищи за сутки, а также отказ от еды за 2 часа до сна.

Как добиться плоского живота и тонкой талии с помощью техники дыхания

Плоский живот и "осиную" талию можно заполучить интересной дыхательной гимнастикой. Освоить ее может даже новичок, вам нужно:

напрячь корпус;

крепко сжать его;

втянуть живот внутрь и назад к позвоночнику на выдохе.

Подтягивать пресс нужно от самого центра, задерживать дыхание на 10 секунд, потом постепенно расслабляться. Такое упражнение нужно делать 3 раза в день по 10 подходов - помогает улучшить осанку, сделать мышцы пресса более эластичными и убрать эффект вздутого живота.

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