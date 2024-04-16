Иногда мы слышим слова, которые звучат сладко, но почему-то оставили горький привкус.

Иногда слова, которые сначала звучат хорошо, могут немного смутить вас. Будто они скрывают что-то не очень приятное. Об этом в своей статье для HackSpirit пишет психолог и писательница Миа Чжан.

Она называет 13 фраз, которые могут показаться дружескими, но на самом деле являются довольно грубыми.

"Ты прекрасно выглядишь на свой возраст"

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Внешне эта фраза выглядит как комплимент. Но когда вы добавляете "для вашего возраста", это означает, что человек должен выглядеть хуже, потому что он старше. Это все равно, что сказать: странно, что ты хорошо выглядишь, потому что люди твоего возраста обычно этого не делают.

"Без обид, но..."

Если вам нужно начать предложение с "без обид, но...", вы, вероятно, собираетесь сказать что-то обидное. Эту фразу часто используют как способ смягчить негативный комментарий, но это редко работает. Впрочем, на самом деле это просто предупреждает слушателя о том, что будет что-то грубое. Вместо этого попробуйте перефразировать свой комментарий в более конструктивный и уважительный способ.

"Ты такой смелый, что носишь это"

Всегда лучше держать свои суждения о моде при себе. Если это не ваш стиль, это вполне нормально, но нет нужды маскировать критику как похвалу за храбрость.

"Ты слишком красива, чтобы быть умной"

Это означает, что чья-то внешность может каким-то образом ограничивать или отрицать его интеллект, увековечивая вредные стереотипы и несправедливые ожидания общества. Кроме того, это подрывает важность интеллекта и личных достижений, сводя людей к поверхностным суждениям, основанным исключительно на их внешности.

"Ты намного сильнее, чем я мог бы быть"

Хотя это может показаться комплиментом, эта фраза может показаться пренебрежительной, особенно когда она сказана человеку, который переживает трудные времена. Может показаться, что вы восхваляете их силу, но это также может звучать так, будто вы преуменьшаете их борьбу, будто их боль - это то, чего вы не можете понять или выдержать.

"Кажется, ты всегда приземляешься на ноги"

То, что кому-то удается пережить трудные времена, не означает, что их путь был легким. Эта фраза может непреднамеренно преуменьшить усилия и борьбу, которые они прилагают для преодоления препятствий. Вместо того, чтобы использовать эту фразу, попробуйте признать тяжелую работу, которую они приложили, чтобы достичь того, что они сделали.

"По крайней мере у вас есть работа"

Эта фраза является классическим примером отвержения чьих-то чувств. Конечно, иметь работу лучше, чем не иметь, особенно в современной экономике. Но это не означает, что люди не могут чувствовать себя несчастными или недовольными в своей текущей рабочей ситуации. Сказать "по крайней мере, у вас есть работа" - это все равно, что сказать, что их чувства по поводу работы не имеют значения.

"Ты похудел, не так ли?"

Эта фраза может показаться комплиментом, но на самом деле она может быть довольно неуважительной. Вместо того, чтобы комментировать чей-то размер или форму тела, лучше сосредоточиться на нефизических чертах или действиях. Сделайте комплименты их доброте, их творчеству, их трудовой этике - в человеке гораздо больше, чем его вес.

"Ты ведешь себя не как типичный /вставьте здесь стереотип/"

"Ты ведешь себя не как типичная женщина" или "Ты не такая, как другие девушки". Сначала кажется, что вас выделяют как особенного, уникального. Но потом начинаешь задаваться вопросом - как ведет себя "типичная" женщина? Что такое "другие девушки"? Эта фраза является проблематичной, поскольку она закрепляет стереотипы. Это означает, что существует определенный способ, которым люди определенной группы должны действовать или вести себя. Мы все личности со своими чертами и причудами.

"Это просто шутка, не воспринимай это лично"

Если кто-то пострадал от вашей "шутки", это не его вина в восприятии этого лично. Вы виноваты в том, что сделали неуважительный комментарий и попытались выдать это за юмор. Сокрытие за оправданием "это просто шутка" не делает комментарий менее оскорбительным. Вместо того, чтобы отвергать их чувства, попробуйте извиниться и убедитесь, что ваши будущие шутки будут уважительными и внимательными.

"Ты слишком чувствителен"

Сказать кому-то, что он слишком чувствителен, означает свести на нет его чувства. Похоже, что их реакции или эмоции неоправданы только потому, что вы не ответили бы так же. Помните, каждый имеет право иметь свои чувства и называть их "слишком чувствительными" является пренебрежительным и неуважительным.

"Ты должен больше улыбаться"

Этот комментарий часто адресован женщинам, и, откровенно говоря, никого не касается, как часто человек улыбается. Сказать кому-то больше улыбаться означает, что они существуют для вашего удовольствия от просмотра, что просто неправда. Не забывайте, что люди имеют право выражать свои эмоции любым способом, который им кажется естественным.

"Я никогда этого не говорил"

Газлайтинг - это форма психологической манипуляции, когда человек заставляет кого-то сомневаться в собственной реальности или здравомыслии. Отрицание того, что вы сказали что-то, что причинило боль другому человеку, особенно когда вы это сказали, является неуважением, потому что унижает опыт и память другого человека. Если вы сказали что-то оскорбительное, признайте это и извинитесь вместо того, чтобы отрицать, что это вообще было.

Сила слова

УНИАН сообщал о 7 фразах, которые используют токсичные люди. Эти фразы являются маркерами того, что общение с таким человеком стоит ограничить, или даже совсем прекратить.

Также психологи назвали 9 "вежливых" фраз, которые на самом деле скрывают осуждение.

Мы часто думаем, что вежливые фразы - это просто признак хорошего тона. Но иногда они не так невинны, как кажутся.

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