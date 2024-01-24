Мальчик появился на свет во время шторма.

Жительница Висконсина Аналисия Бек родила на парковке ресторана McDonald's во время снежной бури и прозвала ребенка "Макфлурри".

В разговоре с Fox News Digital мать троих детей рассказала, что 12 января у нее начались схватки, она разбудила мужа и собралась ехать в больницу. Уже в машине она поняла, что рожает и попросила остановиться. Ближайшим местом была парковка McDonald's.

Женщина выскочила из машины и запрыгнула в багажник своего внедорожника. "Как только я узнала, что скорая помощь уже рядом, я тужилась... [и] в течение нескольких минут они практически вбежали и подхватили ребенка", - вспоминает она.

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Мальчик родился на две недели раньше срока, его назвали Мика. Поскольку ребенок появился на свет во время шторма, ему дали несколько смешных прозвищ: "Макфлурри", "Микки Д'с", "Макбэби" и "Смолл Фрай" ("McFlurry," "Mickey D's," "McBaby" and "Small Fry").

Необычные имена и прозвища детей:

Ранее учительница опубликовала в сети список имен своих новых учеников, которые удивили и озадачали ее. В комментариях другие учителя также начали вспоминать необычные имена детей.

Также необычными и странными для многих будут имена, которые появились в СССР из лозунгов и географических названий.

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