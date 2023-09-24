В автомобиле, кроме мальчика-водителя, находилась его старшая сестра.

Во Флориде полиция задержала на магистрали числившуюся в угоне машину. После остановки машины полицейские испытали настоящий шок, увидев за рулем 10-летнего мальчика.

Ехал он в машине не один, а с 11-летней сестрой, пишет Би-би-си. Выяснилось, что дети убежали от своей мамы, обидевшись за то, что она забрала их гаджеты из-за того, что они много ими пользовались.

В офисе шерифа округа Алачуа рассказали, что автомобиль, который числился в розыске уже несколько дней, остановили на шоссе около 4 часов утра "в обстоятельствах, связанных с повышенным риском". "К большому удивлению помощников шерифа из машины вышли 10-летний водитель и его сестра", - поделились в полиции и добавили, что за несколько дней дети проехали более 300 км от города Порт-Норт до Алачуа.

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"Детективы провели с матерью длительную беседу и выяснили, что она прилагает все силы к воспитанию детей и готова прислушаться ко всем рекомендациям и принять предложенную ей помощь", - отмечается в заявлении полиции, вернувшей ей детей и автомобиль.

Инциденты с угоном

В США уже были подобные угоны. Так, полиция Чикаго задержала 11-летнего мальчика, подозреваемого в скерии угонов машин. Как отметили тогда в полиции, его уже арестовывали и в городе мальчик считается опытным угонщиком.

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