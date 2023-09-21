Он угостил его испорченным молоком и сырыми яйцами.

Мужчина отомстил своему соседу, который отказался перестать воровать его еду.

"Мой давний сосед по комнате всегда ел еду, которую я покупал. И иногда остатки еды, которые я готовил. У него всегда было оправдание, будто он слишком устал, чтобы пойти в магазин, но завтра заменит мне еду. Он никогда не заменял мне еду... У меня было полгаллона молока, которое я оставил на улице примерно на две недели. Я дал ему хорошо испортиться, затем поставил в холодильник. На следующее утро мой сосед по комнате решил взять миску моих хлопьев и налил в миску молока", - сказал он на Reddit.

По словам мужчины, молоко ужасно попахивало, имело отвратительную текстуру и все жилище наполнилось прогорклым запахом. Несмотря на этот инцидент, сосед продолжил воровать еду. Из-за этого мужчина сделал еще одну попытку.

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"Я просто взял яйца, не сваренные вкрутую, и положил их в контейнер с надписью "яйца, сваренные вкрутую". На следующее утро я проснулся от того, что он кричал и ругался, когда он ворвался в мою комнату и спросил, почему я это сделал. Я спросил, почему важно, как я маркирую свою еду. Он сидел в гостиной и пытался разбить пару яиц за раз на журнальном столике. Сырое яйцо попало ему на руки, на стол и на ковер под ним", - вспоминает он.

Эта месть тоже не помогла. Мужчина несколько раз обсуждал проблему с соседом и тот каждый раз обещал прекратить, но никогда не придерживался своего слова.

"Если бы люди брали мою еду, я бы гордился своей высокой терпимостью к специям. Наслаждайтесь этим сэндвичем с соусом Ghost Pepper Sauce из буйволиного сыра Dietz & Watson chedder с перцем хабанеро, кайенским перцем и перцем халапеньо. Одного сыра достаточно, чтобы большинство людей отступили! Но соус, это наказать их даже за попытку! И поверьте мне, он выходит таким же горячим, как и вошел!",- отметил один из комментаторов.

Другой человек предположил, что мужчине следовало приготовить печенье со слабительным и подписать его "не трогать".

Новости о мести

Недавно парень жестко отомстил любимой за измену и она никогда не сможет этого забыть.

Также сообщалось, что невесты хитро проучили родителей, которые заставляли их завести ребенка.

Другая женщина разозлилась на своего соседа, когда увидела, что его коты делают в ее саду.

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