Мужчину нашли и задержали.

В Варшаве кот помог поймать преступника, которого объявили в розыск несколько судов за мошенничества в интернете, сообщает PAP.

Мужчину подозревают в многочисленных мошенничествах в интернете на популярном сайте продаж. Кроме того, в отношении него издали распоряжение об установлении местопребывания и ордера на арест. Всего у мошенника было три приговора к лишению свободы общей продолжительностью 17 месяцев.

Полиция наведалась домой к мужчине, однако уже в начале разговора с его тещей поняла, что та не будет сотрудничать со следствием.

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Полицейские, несмотря на позицию женщины, перепрыгнули через забор, после чего постучали в дверь и вошли в дом. Внутри выяснилось, что в доме находятся три человека и кот.

Четвероногий выдал подозреваемого своим взглядом: пристально вглядывался в темное пятно под лестницей, где скрывался подозреваемый. Наконец мужчину задержали и доставили в СИЗО.

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