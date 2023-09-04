Водители могут экономить топливо в пробках, воспользовавшись одним советом.

Водителям бензиновых и дизельных автомобилей настоятельно рекомендуется следовать простому совету во время путешествий по крупным городам, чтобы повысить экономию топлива. Об этом сообщает Express.

Инструктор по вождению из лондонской автошколы рассказал, как владельцы бензиновых и дизельных автомобилей могут сэкономить топливо с помощью простого трюка.

Эксперт подчеркнул, что движение в пробках с остановками, что является обычным явлением в крупных городах, может привести к лишнему расходу топлива.

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Чтобы сэкономить деньги, водителям не следует подъезжать к едущей впереди машине и резко тормозить, а вместо этого не торопиться.

Участникам дорожного движения следует "мягко тормозить" и медленно подъезжать к едущему впереди автомобилю.

"Вождение в пробках обычно приводит к наихудшей экономии топлива. Это также приводит к большему износу некоторых компонентов автомобиля", - говорят в автошколе.

"Чтобы сэкономить топливо, старайтесь не ускоряться и резко не тормозить. Вместо этого слегка ускоряйтесь и плавно тормозите в течение достаточного времени. Это не только экономит топливо, но и снижает стресс", - посоветовал эксперт.

Специалисты также призвали водителей изучать дорогу впереди и предвидеть свой следующий шаг, чтобы избежать ненужного торможения.

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