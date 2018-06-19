Ялтинская встреча: Путин издевался над Саакашвили и подыгрывал Тимошенко газом (фоторепортаж)

На ялтинское «рандеву» с Юлией Тимошенко российский премьер Владимир Путин приехал позже запланированного времени. Официальная причина трехчасового опоздания - затянувшееся заседание наблюдательного совета «Внешэкономбанка» в Москве.

Встреча Владимира Владимировича и Юлии Владимировны проходила в Ливадийском дворце. Около получаса премьеры беседовали в формате тет-а-тет. Затем под их руководством заседал комитет по экономическому сотрудничеству российско-украинской межгосударственной комиссии. Успели поговорить о газе, ядерной энергетике, космосе, авиастроении...

После ВВП и ЮВТ вышли к прессе.

Путин отвешал «комплеманы» Тимошенко, заявив, что с ее правительством «работать комфортно», хотя украинский премьер - непростой партнер.

- Считаю, что за время нашего сотрудничества отношения между Россией и Украиной стали стабильными и укрепились, - сказал ВВП.

Он заявил, что Кабмину Тимошенко удалось реально укрепить суверенитет Украины и вывести страну «в состояние самодостаточности». Как считает Путин, украинское правительство выполняет «все свои контрактные обязательства», в том числе - и в газовой сфере...

Касаясь темы газа, Путин сообщил, что цена на транзит голубого топлива из России в Европу по украинской территории в 2010 году увеличится на 60%.

В 2009 году взамен на то, что Украина согласилась оставить тариф на транзит на уровне 2008 года, РФ согласилась сделать 20% скидки на цену на газ.

- В следующем году не будет этой скидки, но и не будет никаких льгот по транзиту, и плата за транзит увеличится больше, чем плата за газ... Украина поднимет плату за транзит, потому что это предусмотрено контрактом, который мы подписали в начале года, - заявил российский премьер.

ВВП заверил, что Россия не будет предъявлять Украине штрафные санкции за недобор газа в 2009 году.

- Мы прекрасно понимаем, что объем потребления упал, поэтому, имея в виду особый характер отношений между Россией и Украиной, между «Газпромом» и «Нефтегазом», приняли решение не предъявлять санкций, - сказал руководитель российского правительства.

- Штрафов не будет, - отрезал Путин.

- Что сделать для того, чтобы эти санкции не генерировались в следующем году? - спросил российский премьер и сам же ответил: «Газпром» и «Нефтегаз» договорятся о новых объемах закупки газа Украиной.

- Не будет излишнего объема, который Украина хочет законтрактовать, не будет и санкций. Это очень простое решение - и приемлемое для всех без всякого ущерба для подписанных ранее контрактов, - сказал Путин.

Решение российской стороны не взимать штрафы в нынешнем году позитивно отразится на финансовом состоянии «Нефтегаза», считает Тимошенко.

Шутки над Саакашвили

В тот день, когда Путин и Тимошенко встречались в Крыму, в Киеве президент Украины Виктор Ющенко принимал своего грузинского коллегу Михаила Саакашвили и обнародовал «газовое» письмо к главе России Дмитрию Медведеву. Политические эксперты отмечают, что таким образом Ющенко пытался усложнить переговоры Тимошенко с Путиным.

Встречи преподнесли несколько курьезов. Так, днем на совместной с Саакашвили пресс-конференции Ющенко перепутал имя и отчество российского президента, назвав его Анатолием Дмитриевичем вместо Дмитрия Анатольевича…

Вечером зажигал Путин. Российского премьера попросили прокомментировать визит Саакашвили, и вот, что он выдал:

- Чем занимались наши коллеги - я понятия не имею, но, думаю, что двум президентам всегда есть о чем поговорить, что-то обсудить, куда-то сходить. Бойцы вспоминали минувшие дни и битвы, что вместе продули они

- А мы вместе пойдем на ужин - меня коллега пригласила. Но я сказал, мы будем говорить о Чехове, допустим, - заявил российский премьер.

- Что можно еще посоветовать, порекомендовать? Двум президентам лучше проводить ужин, если они будут ужинать, без галстуков. Галстуки нынче в цене - не ровен час... Ну, вы меня понимаете..., - сказал Путин, намекая на видео, где Саакашвили жует галстук

- Владимир Владимирович, я точно могу без галстуков проводить ужины, - сказала, хихикая, Тимошенко.

- Слопает гость Ющенко еще галстук его, - добавил Путин.

Кстати, российский премьер не впервые язвительно отзывается о Ющенко.

- Мазурик какой-то утащил самолет, - говорил Путин в 2008 году об инциденте в аэропорте

Сторонники Ющенко обрушились на Тимошенко с критикой из-за ее поведения в Ялте.

- Создается впечатление, что с руководителем правительства России встречалась не премьер независимого государства, а его подчиненная, - отметил нардеп-нунсовец Андрей Парубий. - Пренебрежение к Президенту Украины, которое звучало из уст Путина, встречало поддержку и «подхихикивание» Тимошенко. Подобное поведение поражает и унижает не только Тимошенко, а всех украинцев.

Более резко высказался его коллега по фракции Ярослав Кендзер. Он назвал Тимошенко ... уличной девкой с политической панели. Депутат считает, что Тимошенко намеренно поощряет шутки Путина, надеясь получить поддержку Кремля на президентских выборах.

По мнению Саакашвили, Путин оскорбил Украину и российский народ.

- Он очень много говорил о моем галстуке, говорил о том, что я все проиграл... Ранее он публично поклялся повесить меня за части моего тела, о которых я не буду сейчас говорить, которые необходимы каждому мужчине... Есть одна хорошая новость, что он поднялся наверх - до галстука, я так себя чувствую спокойнее, - сказал грузинский президент

Слухи о смерти СНГ преувеличены

На следующий день после встречи российской и украинской делегаций заседал Совет глав правительств стран Содружества независимых государств. Ялта собрала довольно представительный состав: восемь стран СНГ представляли премьеры, Азербайджан и Туркменистан - вице-премьеры, Узбекистан - постоянный полномочный представитель республики.

- СНГ живет, СНГ работает, и все сообщения, появляющиеся иногда в средстах массовой информации, что СНГ чуть ли не на издохе, не соответствуют действительности, - заявил на итоговой пресс-конференции председатель исполкома Содружества Сергей Лебедев.

Тимошенко считает, что СНГ с каждым годом «набирает сил, набирает обороты в организации своей практической деятельности».

Одним из главных пунктов повестки дня ялтинского собрания стала борьба с последствиями кризиса.

- Единодушно подписан главами делегаций план из 17 пунктов. Он предусматривает скоординированные меры для того, чтобы минимизировать негативные последствия финансового кризиса, - сообщил Лебедев.

На заседании также рассмотрены основные направления долгосрочного сотрудничества в инновационной сфере. 2010 год объявлен Годом науки и инноваций в Содружестве.

Руководители делегаций обсудили концепцию сотрудничества в сфере энергетики. Правда, план основных мероприятий по ее реализации отправили на доработку.

Кроме того, участники заседания одобрили проект соглашения о согласованном развитии международных транспортных коридоров, проходящих по территории государств СНГ, программу совместных действий стран Содружества по борьбе с ВИЧ/СПИД и ряд других документов.

Следующее заседание Совета глав правительств стран СНГ решили провести в России 21 мая 2010 года. Путин уже пригласил коллег в Москву.

Фото Александра Прокопенко, Алексея Сувирова / УНИАН