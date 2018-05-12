Янукович утешил Медведева, что дождь - к деньгам (фоторепортаж)

Янукович подсчитал, что это его седьмая встреча с Медведевым - и в том увидел символ. Как и в плохой погоде (а нужно сказать, она словно взбесилась - и дождь как из ведра, и ветер, и гром, и молнии) - потому что дождь, говорят, к деньгам. Президентам, оно, виднее...

Аэропорт "Борисполь"

Парк Славы

Главная неожиданность визита российского гостя была связана с протокольной частью. Президенты, вопреки традиции, встретились не на Банковой, а на площади Славы, после чего направились к Могиле Неизвестного Солдата.

И тут с Януковичом случился конфуз. Президента накрыло венком, который он только-только поставил.

Сама по себе история и яйца-то не стоит (ну, вы понимаете, выеденного), если бы не просьба пресс-службы Президента не распространять эти фото и видео, а значит подогретое этим желание все выложить и все показать. К этому добавились слухи о цензуре: якобы Администрация Президента запретила показ кадров с венком. Поэтому, история наделала немало шума.

"До последнего дня не верилось, что Голодомор останется в графике. Он несколько раз пропадал оттуда", - поделился с газетой "Коммерсант-Украина" один из ее собеседников.

Требование об обязательных посещениях главами государств Мемориала памяти жертв Голодомора во время официальных визитов ввел Виктор Ющенко незадолго до завершения своих президентских полномочий. Согласно действующему указу, Д.Медведев должен был зажечь свечу у памятника, а затем собственноручно посадить куст калины на склоне Днепра.

Калину Медведев с Януковичем сажать не стали... И так до нити вымокли.

Банковая Тем временем возле Администрации Президента готовились к приезду глав государств.

«Дмитрий Анатольевич, вы нас опередили, так сказать, на повороте...» - отвесил комплимент гостю Янукович, оценивая социально-экономическое развитие двух государств. «В какой-то ситуации мы активно жали на газ, а Украина перешла на сниженную скорость да еще и оглядывалась вокруг», - ответил Медведев. Одним словом, поговорили как гонщик с гонщиком...

Янукович и Медведев подписали сегодня три совместных заявления и дали пресс-конференцию.

Визит идет. Продолжение следует...