На Банковой собрались “задранные Медведевым” девушки (фото)

Активистки женского движения FEMEN провели на улице Банковой в Киеве акцию «Задранная Медведевым» против пророссийской политики президента Украины Виктора Януковича и визита в Украину президента Российской Федерации Дмитрия Медведева. Девушки в знак протеста разрисовали себя “следами от когтей”.

«Протест вызван опасениями, что второй визит Дмитрия Медведева в Украину приведет к большей политической и экономической «русификации» страны. Тоталитарно-патриархальные синдромы Виктора Януковича и его команды, которые проявились сразу же после президентских выборов, а также недавние скандальные «харьковские договоренности» ставят под угрозу дальнейшую судьбу еще невинной украинской демократии. На «азиатский манер» ей подыскивают богатого жениха и готовят роль украшения дома, а не его головы», – говорится в заявлении организации.

В женском движении FEMEN убеждены, что приоритетом политики Януковича являются «не права и свободы граждан Украины, а интересы одиозного «старшего брата». Активистки настаивают, что сближение Украины и России также несет угрозу интересам украинок, которые только начинают чувствовать себя свободными европейскими женщинами.

«Ход развития украино-российских отношений свидетельствует о том, что Янукович обеспокоен далеко не свободами украинских женщин - он увлечен захватническими амбициями кремлевских мужчин», - отмечают активистки.

Лидер женского движения FEMEN Анна Гуцол подчеркнула, что «экспансия России угрожает для Украины не только потерей гражданских прав и свобод, но и возвращением советского домостроя».

«Для украинских женщин свобода имеет аромат французских духов, а не кирзы. Мы не дадим нашу страну и украинок на растерзание российскому медведю!», - заявила она.