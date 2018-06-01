Носит ли билайновская девушка нижнее белье?

Помните обычный двадцатипятисекундный видеоролик, рекламирующий десятигривновый пакет оператора мобильной связи «Билайн», который сейчас крутят, кажется, едва ли не все украинские телеканалы? «Легко подключиться! Легко начать! Легко общаться!..» На черно-желтом танцполе «зажигают» молодые люди. Парень и девушка кружатся в белых одеждах под бодренькую музыку. Камера смотрит снизу и – о-па! – оказывается, у девушки под юбкой отсутствует нижнее белье.

Ссылка на такой видеоролик недавно пришла на нашу редакционную почту. К посланию – подпись: «Одно дело смотреть, другое – видеть. Каждый день по твоему телевизору крутят порнорекламу, а ты и не заметил, что девушка там без трусов».

Надо сказать, этот ролик пришел не только на нашу почту, оказалось, он «гуляет» по просторам украинского и российского Интернета уже десять дней и наделал немало шума. Ссылки на видеопродукцию сомнительного содержания разместили у себя очень многие ресурсы, причем как развлекательного плана, так и те, что претендуют на звание более серьезных. Соответственно, мнения относительно видеоролика разделились. Одни восприняли его в качестве шутки, другие стали в очередной раз муссировать тему зомбирования: наконец-то, вот он, пресловутый двадцать пятый кадр, а вы не верили. «…Интересно, это – рекламный ход компании, "прикол" участников съемок или прокол экспертов по цензуре украинского телевидения?», – задается вопросом один из информационных сайтов.

Мы же решили провести собственное расследование. Для начала просмотрели то, что крутят по ТВ. Смотрели медленно, нудно и внимательно. От сердца отлегло: продукт оказался вполне целомудренным, никакого намека на то, что девушка без трусов. Тогда мы связались с «Media House» – агентством, делающим рекламу оператору мобильной связи «Билайн».

– Когда мы это увидели, то смеялись всем офисом, – сказал Олег Лещенко, TV-байер агентства. – Это так называемая видео-жаба, типичная подделка со стороны каких-то Интернет-пользователей. Если вы посмотрите ролик, который крутят по телевизору, то не увидите там девушки без нижнего белья.

- Кто же тогда это сделал и кто распространяет эту продукцию?

- Да кто угодно…

Словом, официально сторона, представляющая «Билайн», открестилась от этой продукции, однако некоторые комментаторы продолжают подозревать рекламистов мобильного оператора в том, что именно он создал Интернет-версию ролика. Некоторые специалисты утверждают, что, судя по всему, это типичная «режиссерская версия» ролика, предназначенная исключительно для распространения в сети, для вирусного распространения. «За несколько часов этот ролик посмотрит большая часть активной Интернет-аудитории. При чем гарантируется контакт с брэндом, контакт под таким углом зрения, который задал именно «Билайн»...

Сергей Цимбал, режиссер продюсерского центра «Закрытая зона», сказал в интервью УНИАН следующее:

- Сомнений нет. Половые органы девушки в «билайновском» Интернет-ролике были дорисованы. Но сделано это очень профессионально.

- Можно предположить, что это кто-то прикололся?

- Можно, конечно. Но, например, чтобы мне так приколоться, понадобится месяц работы на оборудовании своей редакции. Если же я захочу это сделать в кратчайшие сроки, то придется нанимать команду… Минимум это «потянет» тысяч на десять долларов. Если же снимать такое видео, то раз в пять больше.

На «билайновский» след намекает и Максон Пуговский, заместитель главного редактора журнала InternetUA:

- Вполне возможно, что «Билайн» имеет отношение к съемкам или компьютерному монтажу ролика, хотя официально компания будет отрицать это. «Билайн» активно использует новые каналы коммуникации, которые предполагает Интернет. Пользователи Интернета не пуритане – вряд ли они будут осуждать компанию за такую «изюминку». Разве что назовут «дешевым трюком» и будут пересылать один другому линки на видео и обговаривать в блогах.

- Возникла версия о «вирусной рекламе». Что это такое?

- Это когда компания создает что-то прикольное, и предоставляет пользователям дополнительные инструменты для распространения информации. Но в украинском Интернете его используют достаточно редко. Относительно немногочисленных известных мне примеров вирусного маркетинга в Украине, могу привести такой пример. В августе я сам принимал участие в съемках одного будто бы вирусного видео-роликадля «Киевстара». Их PR-агентство разместило его в Интернете в рамках акции «Тарифомания». В сюжете ролика не было интриги, которая бы подбивала зрителей пересылать ссылки на него по ICQ или поделиться впечатлениями в онлайновом ежедневнике. Поэтому ролик не завоевал популярности.

А вот «билайновский» ролик завоевал популярность. Потому что там была изюминка, и таилась она под юбкой у девушки. Ссылки на Интернет-версию шлют и шлют друг другу, и пока конца этому не видно. Так, может, это все действительно из области зомбирования? – задумались мы и обратились к Денису Богушу, президенту Центра изучения манипулятивных технологий.

- Трудно что либо точно утверждать относительного данного ролика, но, возможно, мы имеем дело с «раскруткой» через скандал. И нечто подобное мы уже проходили. Давайте вспомним порнофильм «Юлия», где в эротических сценах снимается актриса, похожая на Тимошенко.

- Юлия Владимировна заказала этот фильм для собственной раскрутки?

- Нет. Это была работа российских политиков, направленная на то, чтобы опорочить ее. В свое время сеть супермаркетов "Патэрсон" перед выходом на украинский рынок тоже начала со скандалов, во всяком случае, скандальными были заявления их работников. "Патэрсон" сказал, что скупит все «Сільпо», что здесь будет тридцать супермаркетов (в то время как их всего два). Первые такие сообщения разошлись через информагентства. Я тогда позвонил в УНИАН и попросил, чтобы сняли эти заметки, так как сказанное не соответствует истине, но скандальные сообщения уже пошли гулять по Сети.

- Сильно ли подобные скандалы способствуют «раскрутке»?

- В конечном итоге скандалы ни к чему хорошему не ведут. Люди рано или поздно понимают, в чем дело, и разочаровываются в тех, кто его организует.

- Как все-таки информация в Интернете влияет на сознание людей?

- Иногда очень сильно. Так, в свое время показ сериала «Проффессор» привел даже к увеличению количества пользователей Сети.

Вряд ли ложный ролик «Билайна» приведет к увеличению пользователей Сети, но, похоже, повышенный интерес к мобильному оператору уже вызван. И вообще, надо сказать, кто бы ни был его автором и распространителем (коллеги из InternetUA вычислили, что первым, у кого появился этот ролик, был некий юзер из Живого Журнала, внимание к компании с помощью этого скандала привлечь удалось. Свидетельством тому хотя бы служит тот факт, что я написал эти строки и выложил их в Интернет, а вы их прочитали. Да, сильно сработано.

Кстати, вспомнился еще один подобный скандальный случай. Недавно журнал "Папарацци" прямо на обложке опубликовал горячую певицу якобы без трусов. Публику пытались убедить: для того, чтобы поймать нужный ракурс, одному из известных в Украине папарацци пришлось приложить массу усилий. Подкупив персонал концертной площадки, где проходил концерт артистки, он затаился под сценой. Певица довольно быстро попала в ракурс охотника за "клубничкой". Редакция дала фото на первой полосе, хотя певица (не надевшая трусов будто бы из-за жары – каково?!), узнав о готовящейся публикации, была против. Дошло до того, что владельцу журнала миллионеру Валиду Арфушу пришлось податься в бега… Предполагалось, что читатель с ходу поверит в то, что этот матч не был договорным. Впрочем, это уже совсем другая история.

Антон Зикора