Как Верховная Рада Огрызко в отставку отправляла (фоторепортаж)

Голосование в Верховной Раде за отставку главы МИД Владимира Огрызко, а точнее участие в этом процессе 49 нардепов от БЮТ вызывало целый поток обвинений против фракции блока имени премьера в намерении развалить демкоалицию... И против самой Юлии Тимошенко – в нарушении политических договоренностей с Виктором Ющенко.

Под вечер была вынуждена оправдываться даже сама глава правительства.

«Как министр Огрызко меня радикально не устраивал... Это непрофессиональный человек, человек, который системно занимался провокациями против правительства. Но, вместе с тем, понимая настроение фракции, которая хотела всеми 155-ю голосами поддержать отставку Огрызко, мы обратились к фракции, чтобы сейчас - ради покоя ситуации - не голосовать. Однако наша фракция, хотя ее критикуют, демократическая, депутаты не сдержали своих эмоций и все же освободили Огрызко», - заявила Тимошенко.

За отставку Владимира Огрызко с должности министра иностранных дел высказались 250 нардепов. Среди них: 174 депутата от фракции Партии регионов, 49 – от БЮТ, 27 – от КПУ, 0 – от НУ-НС и 0 – от Блока Литвина.

Полный список фамилий бютовцев, поддержавших решение об отставке Огрызко смотрите здесь

Елена Перегуда

Фото Владимира Гонтаря / УНИАН