Как Верховная Рада Огрызко в отставку отправляла (фоторепортаж)
18:28, 03 марта 2009
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Премьера, как министр, Огрызко категорически не устраивал... Президента не менее категорически устраивает и поныне... БЮТ просили соблюдать дисциплину, но победили эмоции...
Голосование в Верховной Раде за отставку главы МИД Владимира Огрызко, а точнее участие в этом процессе 49 нардепов от БЮТ вызывало целый поток обвинений против фракции блока имени премьера в намерении развалить демкоалицию... И против самой Юлии Тимошенко – в нарушении политических договоренностей с Виктором Ющенко.
Под вечер была вынуждена оправдываться даже сама глава правительства.
«Как министр Огрызко меня радикально не устраивал... Это непрофессиональный человек, человек, который системно занимался провокациями против правительства. Но, вместе с тем, понимая настроение фракции, которая хотела всеми 155-ю голосами поддержать отставку Огрызко, мы обратились к фракции, чтобы сейчас - ради покоя ситуации - не голосовать. Однако наша фракция, хотя ее критикуют, демократическая, депутаты не сдержали своих эмоций и все же освободили Огрызко», - заявила Тимошенко.
Остров Змеиный – это был только повод?
Во всяком случае сам Огрызко сначала был уверен, что все будет “no pasaran”
Лидер коммунистов накопил столько претензий к главе МИД, что в голове не помещались...
Первые признаки будущего развала коалиции?
Последний инструктаж перед решительным проявлением демократии во фракции БЮТ
Стецькив точно знает, что позиция БЮТ была обсуждена и cогласована... Но ведь обещали, что не поддержат голосование...
Как нынешний экс-министр будущему экс-министру...
В ожидании результата голосования...
А вот и результат
И что тут может сделать Литвин?
За отставку Владимира Огрызко с должности министра иностранных дел высказались 250 нардепов. Среди них: 174 депутата от фракции Партии регионов, 49 – от БЮТ, 27 – от КПУ, 0 – от НУ-НС и 0 – от Блока Литвина.
Полный список фамилий бютовцев, поддержавших решение об отставке Огрызко смотрите здесь