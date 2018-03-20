Место падения пассажирского самолета Ту-154

Место падения пассажирского самолета Ту-154

14:59, 23 августа 2006
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Российский лайнер разбился  рядом с поселком Сухая Балка под Донецком. Подробная карта местности

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