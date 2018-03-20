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Место падения пассажирского самолета Ту-154
Место падения пассажирского самолета Ту-154
14:59, 23 августа 2006
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Российский лайнер разбился рядом с поселком Сухая Балка под Донецком. Подробная карта местности
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