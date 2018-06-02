Бизнес-форум в Полтаве: предприниматели получат компенсацию по кредитам для бизнеса

Первый региональный бизнес-форум «Украина страна предпринимателей» в Полтаве объединил несколько сотен молодых предпринимателей и тех, кто только мечтает о собственном деле.

У входа в областную госадминистрацию с раннего утра собрались множество людей разного возраста, заинтересованных в открытии собственного дела. Места в «зеленом» зале администрации, рассчитанном на 300 человек, хватило не всем.

Тема форума вызвала настолько бурный интерес, что участники несколько часов стоя слушали выступающих и даже не думали расходиться. К участникам форума обратились руководители областной власти, представители Украинского союза промышленников и предпринимателей, а также партнера форума - "ПриватБанка".

«Уникальность нашего собрания лежит в плоскости концепции поддержки малого и среднего бизнеса, начиная с Полтавской области, я думаю, эта инициатива распространится по всей Украине» - сказал собравшимся глава Полтавской ОГА Валерий Головко.

Он отметил, что форум будет подталкивать органы исполнительной власти к созданию стимулов для развития бизнеса.

«Я убежден, что мы сегодня дадим толчки для развития малого и среднего бизнеса по всей Украине» - сказал Головко.

Создание благоприятных условий для работы частных предпринимателей и малого бизнеса является одним из ключевых факторов для развития и роста национальной экономики. Именно этому будут посвящены региональные бизнес-форумы «Украина - страна предпринимателей», которые до конца года пройдут по всей территории нашей страны.

Цель форумов, организаторами которого выступают местные органы власти и крупнейший банк страны - «ПриватБанк», действительно актуальна как никогда. В условиях фактического отсутствия банковского финансирования в Украине, предпринимателям даются ресурсы и стимулы для развития малого и среднего бизнеса, которые являются ключевым драйвером роста экономики.

Зеленый свет для предпринимателей

Попасть на такой бизнес-форум довольно легко, участие в нем бесплатное, достаточно только зарегистрироваться на сайте kub.pb.ua/forums.

Именно так поступила полтавская предпринимательница Ольга, владелица сети авторемонтных мастерских.

«Я давняя клиентка «ПриватБанка», мой менеджер сообщила мне о предстоящем событии. Для Полтавы мероприятие такого уровня редкость, поэтому я, конечно, зарегистрировалась и пришла», - говорит Ольга.

Она призналась, что давно задумывается о расширении своих мастерских и увеличении штата сотрудников, но то не было средств, то уверенности в возможности такого расширения.

«Банковские кредиты сейчас сложно получить, а если получаешь то под такие проценты, что малому бизнесу просто не выжить, если местным властям все таки удастся компенсировать хотя бы часть процентов - то город начнет развиваться», - отмечает Ольга.

Местные власти Полтавской области, понимая важность и ценность развития предпринимательства в регионе, делают шаги навстречу бизнесу.

Так предприниматели Полтавщины уже могут рассчитывать на годовую компенсацию ЕСВ по каждому новому сотруднику, ранее безработному, при соблюдении некоторых условий. С работником должен быть заключен договор о трудоустройстве на два года, работник не может быть уволен по сокращению или согласованию сторон и должен получить заработную плату не меньше 3,2 тысячи гривень.

Кроме того, местные власти инициировали компенсацию предпринимателям процентов по банковским кредитам взятым для расширения бизнеса.

"Мы выступили инициаторами. Сейчас ищем ресурсы" – сказал Головко.

Для этого губернатор области вместе с главой Полтавского областного совета Александром Беленьким и директором Полтавского регионального управления «ПриватБанка» Александром Цисем подписали обращение к местным советам области и их исполнительным органам по внедрению программы поддержки малого бизнеса за счет программ компенсации процентов по банковским кредитам из местных бюджетов для создания новых рабочих мест.

«Сегодня мы подписали серьезнейший документ с обращением к руководителям области. Мы просим за каждое рабочее место компенсировать по 30 тыс. грн. Деньги у местных органов есть», - сообщил директор Полтавского регионального управления «ПриватБанка» Александр Цись.

Цись отметил, что если предприниматель привлек средства, воспользовавшись кредитованием через платформу «ПриватБанка» - «Кредиты украинскому бизнесу» - под 28% годовых, с ежемесячным погашением кредита по аннуитету, например, на 150 тыс. грн и создал одно новое рабочее место, то общая сумма выплат процентов за год составляет 43,2 тыс. грн, с учетом компенсации - 13,2 тыс. грн.

Он сообщил, что ведет переговоры с мерами городов Полтавщины и убеждает в необходимости принятия такого решения. Тем более, такой прецедент в Украине существует. Совсем недавно местные власти города Покровское Донецкой области приняли решение выделить на компенсацию процентов по кредитам малому и среднему бизнесу 5 млн грн.

Кредит каждому предпринимателю

Краундлендинговая платформа «ПриватБанка» - Кредиты украинскому бизнесу - призвана найти финансирование как раз для такого бизнеса. С ее помощью украинские бизнесмены могут привлечь деньги напрямую. А рядовые украинцы могут почувствовать себя Уорэном Баффетом, изучая проекты, в которые можно инвестировать деньги. Риск от таких вложений - не большой. Все инвестиции застрахованы и даже если проект прогорит страховая компания вернет все деньги. Предприниматели, воспользовавшись «КУБ» могут привлечь для проектного финансирования до 300 тыс. грн и для непроектного - 50 тыс. грн.

«КУБ» начал работать в только в апреле и уже успел прокредитовать 91 тыс. предпринимателей по не проектному финансированию и 3 тыс. по проектному финансированию.

«В Полтаве мы четвертые в стране по программе «КУБ». В Полтавской области с апреля выдано 323 кредита на сумму более 38 млн грн и создано 527 рабочих мест», - заявил в ходе Полтавского форума Цись.

При этом директор Полтавского регионального управления «ПриватБанка» подчеркнул, что из всего объема выданных кредитов только один является проблемным, так как предприниматели сами заинтересованы в развитие своего бизнеса.

Платформа «КУБ» изначально позиционировалась как внутрибанковская программа, но затем возникла идея расширить эту программу в масштабах страны и подключить к ней всю банковскую систему

«Возникла идея подключить к этой работе банковскую систему страны. Не только «ПриватБанк», а все банки могут подключится к этой программе», - сказал Цись.

Амбициозная цель проекта «КУБ» создать в течение двух лет в стране миллион рабочих мест.

Заинтересованность полтавчан в открытии нового и развитии уже существующего бизнеса подтверждает ее выполнимость. Такие форумы, которые до конца 2016 года пройдут по всей стране, должны предоставить всем бизнесменам и гражданам, желающим создать собственное дело, новые инструменты для открытия и расширения своего дела и популяризировать предпринимательство в Украине.

Стартовавшую в Полтаве эстафету в понедельник, 21 ноября, примет столица. Местом проведения бизнес-форума "Киев - город предпринимателей" будет столичная городская государственная администрация.

Ксения Обуховская