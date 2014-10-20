Николаевцы тепло встретили героев-десантников, которые мужественно защищали аэропорт Донецка
11:55, 20 октября 2014Армия
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Жители Николаева встретили военнослужащих 79-й отдельной аэромобильной бригады, которые обороняли донецкий аэропорт.
фото mil.gov.ua
За свое мужество и отвагу десантники получили народное название «киборги», говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.
Николаевцы встречали защитников Родины с государственными флагами и плакатами «Слава Украине!», а также аплодисментами и возгласами «Герои!». Многие пришли семьями, с маленькими детьми. Активисты-волонтеры привезли с собой термосы и угощали всех чаем и печеньем. Во время ожидания молодежь пела национальные песни под гитару.
фото mil.gov.ua
Как известно, николаевские десантники совместно с военнослужащими других подразделений сил АТО не раз давали достойный отпор боевикам, которые предпринимали попытки взять штурмом донецкий аэропорт.фото mil.gov.ua
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