Николаевцы тепло встретили героев-десантников, которые мужественно защищали аэропорт Донецка

За свое мужество и отвагу десантники получили народное название «киборги», говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

Николаевцы встречали защитников Родины с государственными флагами и плакатами «Слава Украине!», а также аплодисментами и возгласами «Герои!». Многие пришли семьями, с маленькими детьми. Активисты-волонтеры привезли с собой термосы и угощали всех чаем и печеньем. Во время ожидания молодежь пела национальные песни под гитару.

Как известно, николаевские десантники совместно с военнослужащими других подразделений сил АТО не раз давали достойный отпор боевикам, которые предпринимали попытки взять штурмом донецкий аэропорт. фото mil.gov.ua