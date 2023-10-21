Журналист считает, что без наземной операции с ХАМАСом не возможно закончить / фото ua.depositphotos.com

Маловероятно, что наземная операция Израиля в Газе начнется в ближайшее время. Об этом сказал израильский журналист Цви Зильбер в эфире телемарафона.

Он напомнил, что вчера была информация об освобождению из Газы двух заложниц - матери и дочери. По его словам, эта ситуация показывает, что Израиль стоит перед страшным выбором.

"Конечно с властью ХАМАСА пора кончать, с властью ХАМАСА не возможно закончить без наземной операции", - подчеркнул журналист.

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При этом он отметил наличие проблемы заложников - граждан Израиля, которых могут убить, если такая операция начнется.

"Но есть... заложники. Для того, чтобы начать наземную операцию, израильское правительство должно принять страшное решение - если мы начинаем наземную операцию, то с очень большой вероятностью мы этих заложников теряем. А это 200 человек", - сказал Зильбер.

Он заявил, что не может представить, что правительство решится на такой шаг, хотя часть народа, вероятно, такое решение поддержит - не договариваться с террористами.

"Но сегодня, начав наземное наступление, мы подписываем этим людям смертней приговор. Я не могу вам сказать с большой уверенностью, что наземное наступление вот-вот начнется. И дело не в том, что Байден не разрешает и не в том, что облачная погода - это все предположения разных диванных аналитиков или просто стремление скрыть тему заложников. Не думаю, что в ближайшее время мы увидем начало наземной операции", - сказал журналист.

При этом он добавил, что заложники - это "кандалы, которые связывают Израиль по рукам и ногам, а не какие-то причитания ЕС о несчастных жителях Газы".

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Зильбер также подчеркнул, что те, кто 24 февраля 2022 года после нападения России на Украину понял, что мир изменился, сегодня адекватно оценивают ситуацию. Однако, добавляет журналист, в Израиле многие не поняли, считая, что Россия - это важный игрок и она заинтересована в сохранении мира и поддержании мирового порядка, что с ней можно договариваться.

"Поэтому и не было сдвигов в сторону Украины - речь идет о поставках вооружений. Думаю, что теперь сделают работу над ошибками, потому, что все наши войны связаны. Это все часть Третьей мировой войны, которая идет в Украине в горячей форме, в Израиле - теперь также в гарячей форме, в Карабахе - в холодной форме", - подчеркнул он.

Война в Израиле 2023 - что известно

Как сообщал УНИАН, 7 октября 2023 года террористическая группировка ХАМАС атаковала Израиль. Погибло более 1200 человек, в основном гражданских лиц. Около 3000 человек получили ранения, в плен в сектор Газа были похищены более сотни людей.

Вчера была информация, что ХАМАС освободил двух американских заложниковю. В заявление "Бригад Аль-Кассам" говорилось, что заложники, мать и ее дочь, были освобождены "по гуманитарным соображениям" в ответ на посреднические усилия Катара. 

Позже израильские официальные лица подтвердили, что ХАМАС освободил двух американских заложников.

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