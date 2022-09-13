Что позволило Королеве Великобритании прожить до 96 лет - читайте в материале.

По данным разных источников, Королева Великобритании Елизавета II была человеком привычки. Сегодня УНИАН расскажет, что же помогло ей дожить до 96 лет.

Известно, что монархиня вела активный образ жизни, несмотря на свой возраст. Она часто гуляла со своими любимыми собаками, которым после ее смерти ищут новых хозяев. Также она любила охоту, особенно на оленей.

Кроме того, она никогда не изменяла своим привычкам, которые и позволили ей продлить свою жизнь. Ее день начинался в 7:30. Вместо привычного для многих кофе она пила чай. Перед завтраком Королева обязательно принимала ванну, а после отправлялась за стол, где ей подавали овсяные хлопья, йогурт и тосты.

Видео дня

К слову, Елизавета II любила простые блюда. Например, рыбу или мясо с овощами. А вот картофель и макароны она не включала в свой рацион. Это помогало ей выглядеть в 96 лет максимум на 70.

Затем она приступала к работе - назначала встречи, ездила на разные мероприятия. Конечно, не обходилось и без чтения новостей, так как монархиня должна была быть в курсе всего, что происходит в мире.

А вот заканчивался ее день в 11 часов вечера. Тогда она укладывалась в постель и читала на ночь книги.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал умерла королева Великобритании Елизавета II. После смерти монарха в стране начался десятидневный траур.

На следующий день новый король Великобритании Чарльзл III выступил с первым телевизионным обращением к нации, в котором рассказал о своей матери – королеве Елизавете II, а также пообещал продолжать ее путь.

А 10 сентября Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании на исторической церемонии в Сент-Джеймском дворце.

Отметим, что новый британский король Чарльз III стал старейшим монархом в истории Британии, когда-либо восходил на престол.

Вас также могут заинтересовать новости: