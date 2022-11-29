По словам военного эксперта, некоторые международные организации дискредитировали себя.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что старый мировой порядок больше не работает. Недееспособность этой системы и ряда международных организаций показала война в Украине.

Как отметил эксперт во время эфира на YouTube, война в Украине является причиной или поводом для того, чтобы сломать старый мировой порядок.

"Геноцид украинцев россиянами – исключительно российский нарратив, их политика в отношении Украины. А Китай решил поиграть в собственную игру, чтобы поторговаться с США. Война в Украине – это повод или причина сломать старый мировой порядок. Ведь сегодня не работает ни одна институция из старого мирового порядка", – пояснил Жданов.

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По словам военного эксперта, некоторые международные организации дискредитировали себя.

"Система международной безопасности не работает. ООН – абсолютно аморфная организация, Красный Крест не может или не хочет помочь Украине. Посмотрите, что происходит с ОБСЕ. Наша делегация даже решила не участвовать в Парламентской ассамблее ОБСЕ, потому что там до сих пор не могут решить вопрос: прогонять Россию или нет. Старый мировой порядок не работает совсем. Его нетрудоспособность обнаруживает наша война. Гибель людей в этой войне – как следствие самих боевых действий", – добавил Жданов.

Война в Украине: роль международных организаций

14 ноября 2022 года Генассамблея ООН приняла резолюцию о создании реестра убытков, причиненных Украине в результате войны, развязанной Российской Фереацией, и выплате репараций.

В то же время "Красный Крест" постоянно подвергается критике из-за ненадлежащей работы с украинскими пленными. В октябре в организации заявили, что Международный комитет Красного Креста "разделяет разочарование" от того, что не имеет доступа к украинским военнопленным, которые удерживаются Российской Федерацией.

Весомую роль в войне в Украине играет МАГАТЭ, представители которой находятся и на захваченной россиянами Запорожской АЭС. В четверг, 17 ноября 2022 года, Совет управляющих МАГАТЭ принял третью с начала полномасштабной войны в Украине резолюцию, в которой призвал Россию прекратить все действия на украинских ядерных объектах.

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