Госсекретарь США добавил, что в Штатах видят "важный прогресс, который сейчас достигается в контрнаступлении, и это очень, очень обнадеживает".

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден ждет встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в ближайшем будущем. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев.

Как сообщает пресс-служба Госдепа США, Блинкен также отметил, что приехал в Украину по просьбе американского президента.

"В Соединенных Штатах мы полны решимости продолжать идти бок о бок с вами. И президент Байден попросил меня приехать, чтобы еще раз подтвердить нашу поддержку, чтобы убедиться, что мы максимизируем усилия, которые мы и другие страны прилагаем для решения немедленных задач контрнаступления. (...) Я знаю, что вы (Зеленский) накануне были на передовой, и мы все очень хотим услышать вашу оценку", – подчеркнул он.

Видео дня

Госсекретарь США добавил, что в Штатах видят "важный прогресс, который сейчас достигается в контрнаступлении, и это очень, очень обнадеживает".

Визит Блинкена в Киев

В среду, 6 сентября 2023 года государственный секретарь США Энтони Блинкен приехал в Киев. О его вероятном визите в украинскую столицу стало известно накануне, однако официально Госдеп эту информацию не подтверждал.

Американский чиновник встретился с президентом Владимиром Зеленским, а также – министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Кроме того, Блинкен объявил о выделении 1 миллиарда долларов на помощь Украине. По его словам, подавляющая часть этой суммы – 665 миллионов долларов – пойдет на военную и помощь в сфере гражданской безопасности.

Вас также могут заинтересовать новости: