Дуда обвинил Шольца в попытке отстранить Трампа от переговоров по войне в Украине

Польский лидер отметил, что канцлер хотел добиться прекращения огня до того, как Трамп снова войдет в Белый дом.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц своим телефонным звонком к правителю РФ Владимиру Путину пытался подорвать усилия новоизбранного президента США Дональда Трампа прекратить войну в Украине.

"Я считаю, что это была попытка добиться прекращения огня в Украине до того, как Дональд Трамп вступит в должность", - заявил Дуда в комментарии Bloomberg.

Также польский лидер раскритиковал решение Шольца пригласить президента США Джо Байдена на переговоры о будущем Украины с лидерами Франции и Великобритании, которые состоялись в октябре этого года в Берлине.

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В то же время Дуда "шокирован", что главе украинского государства Владимиру Зеленскому не дали место за столом переговоров.

Что предшествовало

Напомним, что 15 ноября канцлер Германии Олаф Шольц и президент России Владимир Путин провели первый за два года телефонный разговор. В правительстве ФРГ заявили, что канцлер осудил войну РФ против Украины и призвал Путина положить ей конец.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что звонок Шольца Путину - это "ящик Пандоры". По его словам, президенту РФ крайне важно ослабить изоляцию своей страны и вести переговоры, которые ничем не будут завершаться.

Впоследствии Шольц заявил, что разговор с Путиным показал его отношение к войне в Украине. Он отметил, что диалог был достаточно подробным.

"Беседа была очень подробной, но способствовала признанию того, что во взглядах российского президента на войну мало что изменилось, и это нехорошие новости", - сказал канцлер ФРГ.

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