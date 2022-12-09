Под санкции попали все члены российского ЦИКа за организацию псевдореферендумов на оккупированных частях Украины.

США ввели санкции против нескольких десятков россиян из-за обвинений в нарушении прав человека в Украине.

Как заявило Министерство финансов США, за нарушение прав гражданских украинцев на оккупированных территориях, наложены санкции на четырех человек, обвиненных в "фильтрационных операциях России", передает Голос Америки.

Согласно сообщению, "непосредственное участие в планировании и внедрении фильтрационных лагерей на оккупированной Россией территории Украины" принимали должностные лица Администрации президента России Владимира Путина Олег Нестеров и Евгений Ким. Именно они контролировали "фильтрацию" чиновников городской власти и других гражданских лиц в Мариуполе, в том числе через центр "фильтрации" в Мангуше.

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Министерство финансов США обвинило Несторова и Кима в тяжелых условиях пребывания и издевательствах над заключенными в "фильтрационном центре" в Мангуше.

Нестеров также помогал координировать фиктивный "референдум", который прошел в Запорожской области в конце сентября.

Также в санкционный список попала гражданка России Марина Середа, которую американские чиновники обвинили в том, что "она сотрудничала с МВД так называемой "ДНР" для управления фильтрационными пунктами в оккупированной Россией Донецкой области Украины".

Кроме этого, под санкции попал офицер так называемой "ДНР" Алексей Муратов, который координировал работу фильтрационного пункта с главарем "ДНР" Денисом Пушилиным.

Государственный департамент США также применил санкции к гражданам России Очур-Суге Монгуша и Людмиле Зайцевой, которые причастны к нарушениям прав гражданских лиц в Украине. Монгуша обвиняют в применении пыток, а Зайцеву – в участии в похищении и принудительном переселении детей из Украины.

Кроме этого, за помощь в организации "фиктивных "референдумов", которые проводились в оккупированных Россией районах Украины, Вашингтон ввел санкции против Центральной избирательной комиссии РФ и всех ее 15-ти членов.

Это решение замораживает любые американские активы тех, кто входит в список, и запрещает американским учреждениям и гражданам иметь с ними дело.

Военные преступления РФ в Украине

Россия совершила массовые военные преступления в Украине с момента полномасштабного вторжения. Об этом свидетельствуют многочисленные отчеты правительственных и общественных организаций.

В частности россияне организовали так называемые "фильтрационные лагеря" для перемещения украинцев с оккупированных территорий в Россию, где заключенных подвергают побоям и пыткам.

Россия отрицает обвинения в нарушении прав человека на Украине.

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