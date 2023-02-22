Джон Салливан отметил, что президент РФ не идет на переговоры, потому что считает, что еще может выиграть.

Президент Российской Федерации Владимир Путин не готов был к переговорам с Украиной ни до полномасштабного нападения, ни сейчас. Его целью было устранение украинского правительства.

"Владимир Путин не был заинтересован в переговорах еще до начала войны, и он по-прежнему в них не заинтересован", - заявил бывший посол США в Москве Джон Салливан в интервью BBC.

При этом он указал, что целью войны, которую в Москве назвали "специальной военной операции", было устранение правительства в Киеве. По его словам, так называемая "демилитаризация" Украины - порабощение украинского народа. Дипломат указал, что цели Кремля не изменились, а попытки вести переговоры с российскими коллегами, чтобы предотвратить войну, ни к чему не привели.

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"Но с их стороны не было никакой реакции, они лишь повторяли заученные тезисы, это напоминало какой-то фарс", - отметил Салливан.

Кроме того, он считает, что для прекращения войны необходимо убедить Путина в его проигрыше, а сейчас он считает, что еще может победить.

Заявления Путина 21 февраля - что известно

В хоже своего выступления перед Федеральным собрание президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о фейковых успехах экономики России, строил невероятные планы на будущее, а также обвинял во всех грехах Запад.

Кроме того, он выдал новую порцию бреда по войне против Украины, заявив, что РФ "не воюет с народом Украины" и обвинил в нападении России на Украину "западные элиты и киевский режим".

Также Путин объявил о временной остановке участия в Договоре о стратегическом наступательном вооружении. Он отметил, что отношения РФ и Запада деградировали, и что "все осталось в прошлом".

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