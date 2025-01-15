Юн Сук Йоль пожаловался, что "верховенство права полностью упало в этой стране".

Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль, которому ранее объявили импичмент, был задержан в среду, 15 января, во время масштабной операции правоохранительных органов в президентском комплексе, сообщает The Associated Press.

Отмечается, что перед тем, как Юна сопроводили в штаб-квартиру антикоррупционного агентства, он записал видеообращение, в котором пожаловался на то, что "верховенство права полностью упало в этой стране".

Управление по расследованию коррупции для высокопоставленных чиновников сообщило, что Юна задержали со второй попытки за введение им военного положения в стране 3 декабря.

Видео дня

В материале говорится, что было замечено, как Юн выходил из автомобиля после того, как прибыл в офис антикоррупционного агентства в соседнем городе Гвачхон. После допроса его должны были отправить в центр заключения в Уйванг вблизи Сеула.

Юна могут держать под стражей неделями, пишет издание. Антикоррупционное агентство имеет 48 часов, чтобы направить запрос о судебном приказе об официальном аресте, и если оно не сделает этого, Юн будет освобожден. Если Юна официально арестуют, следователи могут держать его под стражей до 20 дней, прежде чем передать дело в прокуратуру для предъявления обвинения.

Сейчас дело об импичменте президента рассматривает Конституционный суд, который может официально отстранить Юна с должности или отклонить дело и восстановить его в должности, сообщает издание.

Исполняющий обязанности лидера Южной Кореи, вице-премьер-министр Чой Санг-Мок призвал правоохранительные органы и службу безопасности президента обеспечить отсутствие "физических столкновений".

Между тем лидер либеральной оппозиционной Демократической партии, которая руководила законодательной кампанией, приведшей к импичменту Юна 14 декабря, Пак Чан Дэ сказал, что задержание президента является "первым шагом к восстановлению конституционного порядка, демократии и реализации верховенства права".

Импичмент президента Южной Кореи: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, в начале января 2025 года в Южной Корее следователи пытались арестовать президента Юн Сок Йоля. Они вошли в его резиденцию, чтобы выполнить ордер, но столкнулись с границами сотрудников Государственной службы охраны и военных. Также сотни сторонников Юна устроили протесты, поэтому следователи вынуждены были уйти.

14 декабря 2024-го парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента страны Юн Сук Йоля. Причиной импичмента стало скандальное введение военного положения в Южной Корее.

Перед этим, 3 декабря, Юн объявил о введении военного положения. Решение объяснял тем, что парламент хочет уволить министров обороны и государственной безопасности, что, мол, угрожает безопасности страны. Также он обвинил оппозицию в "антигосударственном акте" и заявил об угрозе "коммунистических сил Северной Кореи". Однако парламент тогда отменил военное положение.

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