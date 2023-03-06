Совместные закупки являются частью трехкомпонентного плана институтов ЕС, который обсудят министры в Стокгольме уже в скором времени.

Европейский Союз приближается к совместной закупке боеприпасов, чтобы помочь Украине и пополнить собственные запасы, но основные вопросы по финансированию и масштабу закупок остаются нерешенными.

На этой неделе министры обороны ЕС обсудят планы по ускорению поставок 155-миллиметровых боеприпасов в Украину, пишет Reuters.

И Россия, и Украина ежедневно выпускают тысячи артиллерийских снарядов, но Москва имеет больше запасов. Украина использует снаряды быстрее, чем ее союзники могут их изготовить. По словам официальных лиц, отправка снарядов в Украину также сильно истощила запасы у союзников Киева, хотя точные цифры остаются секретными.

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Совместные закупки являются частью трехкомпонентного плана институтов ЕС, который обсудят министры в Стокгольме. Первый шаг побудил бы страны ЕС немедленно пожертвовать Киеву больше боеприпасов из своих собственных запасов, предложив более высокую ставку возмещения от фонда ЕС, финансирующего военную помощь.

Остальная часть плана предусматривает использование средств ЕС для помощи европейским оружейным компаниям. После переговоров в Стокгольме официальные лица ЕС надеются, что этот план можно будет согласовать на встрече министров иностранных дел и обороны 20 марта и завершить на саммите ЕС позже на той неделе.

Ханно Певкур, министр обороны Эстонии, сказал, что, по его мнению, министры достигнут "политического консенсуса" в отношении совместных закупок, когда встретятся в Стокгольме в среду, отметив, что ключевые вопросы все еще обсуждаются, например, как оплачивать совместные покупки. Певкур настаивал на том, что члены ЕС не могут полагаться на средства, уже выделенные для военной помощи Украине:

"Нам нужен четкий консенсус в отношении того, что для этой инициативы нужны новые деньги"

Военная помощь Украине

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала увеличение производства боеприпасов для Украины.

Евросоюз уже ищет страны, которые не входят в блок, для создания совместной схемы закупки боеприпасов для Украины.

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall планирует построить в Украине танковый завод мощностью около 400 танков в год.