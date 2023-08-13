В Кильджу находится ядерный полигон Пунгье-ри, на котором Северная Корея провела все шесть своих ядерных испытаний.

Вблизи ядерного полигона Северной Кореи зафиксированы два землетрясения.

Как сообщает Yonhap, по данным Корейского метеорологического управления, первое землетрясение магнитудой 2,7 произошло примерно в 40 км к северо-северо-западу от Кильчжу, провинция Северная Хамген.

Второе землетрясение магнитудой 2,3 произошло в 42 км к северо-северо-западу от Кильчжу.

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Эпицентр первого землетрясения находился на широте 41,3 градуса северной широты и долготе 129,19 градуса восточной долготы на глубине 15 км, эпицентр второго землетрясения - на широте 41,31 градуса северной широты и долготе 129,16 градуса восточной долготы на глубине 5 км.

В Кильджу находится ядерный полигон Пунгье-ри, на котором Северная Корея провела все шесть своих ядерных испытаний.

В 2022 году в этом районе произошло восемь землетрясений.

Северная Корея и ее ядерное оружие

Северная Корея 20 февраля 2023 года запустила две баллистические ракеты возле восточного побережья Корейского полуострова. В КНДР ранее предупреждали о "беспрецедентно жесткой реакции" на учения Вашингтона и Сеула.

19 марта Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону моря у восточного побережья Корейского полуострова. Запуски Пхеньяном ракет вызвали критику со стороны Токио, Вашингтона, а также Сеула. Южная Корея осудила пуски баллистических ракет Северной Кореей как "явное нарушение" резолюции Совета Безопасности ООН.

2 апреля 2023 года Северная Корея заявила, что готова применить ядерное оружие после проведения Соединенными Штатами и Южной Кореей ранее на этой неделе масштабных военных учений. Причиной громких заявлений стали совместные учения военных двух стран.

В апреле 2023 года на главном ядерном полигоне КНДР зафиксировали всплеск работ. Предполагалось, что на на объекте завершались испытания легководного реактора. Высокий уровень активности зафиксировали на главном ядерном северокорейском полигоне в Йонбене.

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