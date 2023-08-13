Вблизи ядерного полигона Северной Кореи зафиксированы два землетрясения.
Как сообщает Yonhap, по данным Корейского метеорологического управления, первое землетрясение магнитудой 2,7 произошло примерно в 40 км к северо-северо-западу от Кильчжу, провинция Северная Хамген.
Второе землетрясение магнитудой 2,3 произошло в 42 км к северо-северо-западу от Кильчжу.
Эпицентр первого землетрясения находился на широте 41,3 градуса северной широты и долготе 129,19 градуса восточной долготы на глубине 15 км, эпицентр второго землетрясения - на широте 41,31 градуса северной широты и долготе 129,16 градуса восточной долготы на глубине 5 км.
В Кильджу находится ядерный полигон Пунгье-ри, на котором Северная Корея провела все шесть своих ядерных испытаний.
В 2022 году в этом районе произошло восемь землетрясений.
Северная Корея и ее ядерное оружие
Северная Корея 20 февраля 2023 года запустила две баллистические ракеты возле восточного побережья Корейского полуострова. В КНДР ранее предупреждали о "беспрецедентно жесткой реакции" на учения Вашингтона и Сеула.
19 марта Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону моря у восточного побережья Корейского полуострова. Запуски Пхеньяном ракет вызвали критику со стороны Токио, Вашингтона, а также Сеула. Южная Корея осудила пуски баллистических ракет Северной Кореей как "явное нарушение" резолюции Совета Безопасности ООН.
2 апреля 2023 года Северная Корея заявила, что готова применить ядерное оружие после проведения Соединенными Штатами и Южной Кореей ранее на этой неделе масштабных военных учений. Причиной громких заявлений стали совместные учения военных двух стран.
В апреле 2023 года на главном ядерном полигоне КНДР зафиксировали всплеск работ. Предполагалось, что на на объекте завершались испытания легководного реактора. Высокий уровень активности зафиксировали на главном ядерном северокорейском полигоне в Йонбене.