Президент уверен, что следующее французское правительство будет независимым от российского агрессора.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что новое правительство Франции, которое будет создано в результате парламентских выборов, сохранит поддержку Украины перед угрозой России. Об этом он заявил в комментарии Agence France-Presse.

По словам главы государства, в Киеве верят, что "французы будут продолжать поддерживать Украину".

"Мы убеждены, что следующее правительство будет независимым от российского агрессора", - отметил Зеленский. Видео дня

Издание напоминает, что ультраправую партию "Национальное объединение", фаворита на выборах, обвинили в близости к России.

Выборы во Франции

9 июня президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания и назначил выборы на 30 июня и 7 июля. Он заявил, что поражение его лагеря на выборах в Европарламент "не является хорошим результатом для партий, которые защищают Европу".

Макрон добавил, что не может делать вид, что ничего не произошло, ведь "ситуация осложняется лихорадкой, охватившей общественные и парламентские дебаты в нашей стране в последние годы.

Впоследствии стало известно, что поддержка Макрона рекордно упала за неделю до начала выборов во Франции. Так, левый "Новый народный фронт" получил 29% поддержки, в то время, как возглавляемая Макроном группа "Возрождение" осталась на третьем месте с 22%.

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