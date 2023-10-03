Российские дипломаты заявили, что "не лезут во внутренние дела других государств".

Посольство Российской Федерации в Словакии ответили на обвинения о вмешательстве в выборы, на которых победила сила антиукраинского политика Роберта Фицо. Дипломаты страны-агрессорки обвинили в таких действиях США.

"Решительно отвергаем надуманные обвинения в адрес России о вмешательстве в словацкий электоральный процесс. В отличие от некоторых нынешних союзников Словакии, мы не лезем во внутренние дела других государств, не занимаемся сменой режимов и разного рода "цветными" революциями. "Почему-то" вмешательством во внутренние дела в Братиславе не считают выделение американской дипмиссией Министерству обороны СР 5 млн долларов на противодействие т.н. дезинформации, которое на деле стала борьбой со свободой мнения, в том числе в ходе прошедшей предвыборной кампании. Или создание и прямое финансирование из касс посольств стран НАТО определенных, отнюдь не содействующих гражданскому миру и равноправному международному сотрудничеству НПО. Или прямое давление из Вашингтона на корпорацию МЕТА, в результате которого блокируются профили в соцсети Facebook оппозиционных словацких политиков. Об этом писали в СМИ, здешнее посольство США гордится подобными фактами. Примеры такого рода можно приводить бесконечно, хотя они подчас стыдливо замалчиваются в Братиславе", - говорится в заявлении посольства РФ в Facebook.

Кроме того, российские дипломаты заявили, что отношения стран находятся в глубоком кризисе и продолжают деградировать, а "антироссийская "карта" разыгрывается во внутриполитической борьбе".

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Выборы в Словакии - главные новости

30 сентября в Словакии состоялись парламентские выборы, на которых победила оппозиционная партия Smer-SD во главе с бывшим премьером Робертом Фицо.

Политик отличился антиукринской позицией и призывал отказаться от любой помощи Киеву. По его словам, "у людей в Словакии есть проблемы побольше, чем Украина".

Скандал с Россией вознки после того, как директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что выборы в Словакии "вряд ли можно воспринимать как демократичное и свободное от внешнего воздействия волеизъявление народа". Он заявил, что США якобы усилили вмешательство в выборы и призывают "отбросить химеру морали и использовать любые средства для достижения требуемого результата". В связи с этим в МИД Словакии вызвали представителя российского посольства.

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