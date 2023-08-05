Эксперт убежден, что польские власти могли предотвратить сложившуюся ситуацию.

Проблемы с экспортом и транзитом украинского зерна связаны с тем, что польская политическая партия, основанная Лехом Качиньским 13 июня 2001 года в то время, когда он был министром юстиции, отчаянно боится потерять свой электорат.

Об этом в интервью УНИАН заявил политический обозреватель издания Dziennik Gazeta Prawna, публицист и автор книг об Украине Михал Потоцкий, отметив при этом, что борьба за этот электорат будет продолжаться до самих выборов.

"Фермерский и сельский электорат - это очень важная часть "Права и справедливости". "Право и справедливость" изо всех сил борется, чтобы не потерять этот электорат. Ведь эти несколько процентов могут перейти либо к крайне правой "Конфедерации", либо к Аграрной партии, либо более радикальной "Агроунии". Борьба за этот электорат будет продолжаться до самих выборов", - заявил Потоцкий.

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Он также отметил, что ситуация с украинским зерном, которое мешало польским фермерам реализовывать собственную продукцию, возникла из-за польских "мутных фирм".

"В "Праве и справедливости" очень возмущены тем, что украинское зерно, которое должно было идти в другие страны, через различные "мутные фирмы" (прежде всего польские), начало появляться в Польше в зерновых хранилищах. У польских фермеров появились очень большие проблемы со сбытом и ценами, и им это просто ударило по карманам. Для них это вопрос выживания", - подчеркнул эксперт.

Он также подчеркнул, что польские власти могли предотвратить сложившуюся ситуацию.

"Наша власть не сработала, чтобы понять эти "мутные схемы", которые начали расти в этом секторе, это также факт", - подчеркнул Потоцкий, отметив при этом, что снять напряжение и найти взаимовыгодный выход из ситуации, который не вредил бы интересам обеих стран до выборов скорее всего не удастся.

"До выборов, наверное, это будет сделать тяжело. Проще после выборов в Польше. Я уже видел и позицию президента Украины Владимира Зеленского, и слова секретаря СНБО Алексея Данилова, которые советуют не прибегать к эмоциям: "Мы ценим польскую помощь, если вы этого не видите, то мы вам говорим еще раз", "давайте не переходить на эмоции". И я думаю, что это хороший сигнал. А есть ли такая рефлексия у польских политиков? Думаю, какое-то понимание может быть. Но не у всех, к сожалению", - отметил эксперт.

Он также отметил, что часть чиновников, которые ежедневно занимаются отношениями с Украиной, будут баллотироваться на парламентских выборах.

"Некоторые будут играть на этой теме до выборов. А часть чиновников, которые ежедневно занимаются отношениями с Украиной – и в МИД, и в офисе президента – будут баллотироваться на парламентских выборах. Например, Марцин Пшидач, хотя официально еще ничего не объявлено, уже начал свои визиты в регион, в котором он хотел бы баллотироваться в парламент. Это не будет хорошо влиять на отношения Варшавы и Киева, потому что он будет говорить то, что хотят услышать его потенциальные избиратели", - подчеркнул эксперт.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Позиция Польши относительно украинского зерна

4 августа 2023 года Польша заявила, что инвестиции в развитие ее логистической инфраструктуры для наращивания экспорта украинского зерна и других агротоваров должны составлять не менее 1 млрд евро.

Соответствующие расчеты уже переданы Европейской комиссии. Польша заявила, что для расширения пограничных терминалов для большегрузных автомобилей (Дорогуск-Ягодин, Гребенне - Рава-Русская, Корчева-Краковец) и железнодорожной инфраструктуры в Перемышле необходимо не менее 500 млн евро.

Польша считает эти инвестиции приоритетными. Также сообщается, что вторая часть суммы, то есть вторые 500 млн евро должны быть потрачены на модернизацию железнодорожных пограничных переходов между Польшей и Украиной, строительство терминалов для грузовых автомобилей и развитие инфраструктуры управления грузовым движением на границе.

Польша также напомнила, что намерена запретить Украине ввозить зерновые продукты на польский рынок после 15 сентября.

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