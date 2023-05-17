Рынок не выдержит присоединения сразу двух этих государств.

В Евросоюзе обеспокоены активизацией разговоров о вступлении в ЕС Турции. Это может затруднить дальнейшее расширение блока и вступление Украины. Если же наша страна вступит первой, то Турция никогда не присоединится к ЕС.

Как сообщает Politico, по мнению чиновников блока, если Кемаль Кылычдароглу станет следующим президентом Турции и возобновит обсуждение присоединения страны к ЕС, это может осложнить "очень чувствительные дебаты" относительно членства Украины. При этом "Киев пользуется значительно более широкой политической поддержкой, чем Анкара" по этому вопросу.

В Брюсселе и других столицах Евросоюза убеждены, что в случае вступления в блок Украины и стран Западных Балкан придется "четко осознавать, что Турция никогда не присоединится к ЕС". Как пояснил один из собеседников издания, членство Киева сейчас рассматривают как "геополитическую необходимость" на фоне развязанной Россией полномасштабной войны.

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"В какой-то момент нам придется дать понять, что Украина и Западные Балканы - это последнее расширение. Невозможно представить, что ЕС сможет справиться и с Турцией, и с Украиной. Рынок этого не выдержит", — заявил один из чиновников ЕС на условиях анонимности.

Расширение Евросоюза

Украина подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС после полномасштабного вторжения России.

11 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может войти в блок через два года.

В феврале 2023 года стало известно, что Украина выполнила 72% обязательств по вступлению в ЕС.

Ожидается, что страны Евросоюза могут обсудить перспективу начала переговоров о вступление Украины и Молдовы к евросообществу на зимнем саммите этого года.

Справка УНИАН. Турция имеет статус страны-кандидата на вступление в ЕС с 1999 года. Переговоры о ее членстве начались в 2005-м, но в 2016-м их приостановили из-за политических разногласий и критики со стороны Брюсселя относительно нарушения в Турции прав человека и принципов демократии.

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