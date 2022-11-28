Накануне в Беларуси умер глава МИД Владимир Макей, которого называли преемником Лукашенко.

Александр Лукашенко анонсировал новую встречу с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что между Москвой и Минском складываются проблемы, которые требуют их совместного обсуждения.

"Есть определенные торможения, к сожалению, бюрократические. Мы об этом поговорим, это касается в целом нашего сотрудничества с Россией. В ближайшее время встретимся с президентом России. Также обсудим эти вопросы", – заявил он, передают росСМИ.

По словам Лукашенко, якобы речь идет об экономических вопросах и проблемах, которые мешают импортозамещению:

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"Это самое главное для нас сейчас. Уже этот год показал, что мы справимся. Просто немного времени надо, но мы справимся".

При этом Лукашенко не назвал дату предполагаемой встречи.

Новая встреча Лукашенко и Путина: что предшествовало

Ранее сообщалось, что 26 ноября умер министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, близкий соратник Александра Лукашенко.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко предположил, что Макея могли отравить, и его смерть – это сигнал самому Лукашенко, преемником которого его называли.

До этого аналитики Института Роберта Лансинга заявили, что РФ готовит ликвидацию Лукашенко, чтобы контролировать армию Беларуси.