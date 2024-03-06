В отличие от многих других лидеров ЕС, премьер-министр Венгрии не посещал Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на этой неделе хочет обсудить, как прекратить войну России против Украины с бывшим президентом США Дональдом Трампом во Флориде. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что Орбан, ближайший союзник Кремля в Европейском Союзе, задержал помощь со стороны ЕС для защиты Украины от российского вторжения, сохраняя при этом теплые отношения с Владимиром Путиным. При этом перспектива следующего президентства Трампа вызвала беспокойство среди европейского руководства, включая Украину, относительно способности ЕС ответить на войну и влияние России.

"Орбан пытался выслужиться перед Трампом, считая его возвращение в Белый дом возможностью облегчения дипломатической изоляции Венгрии после того, как споры с союзниками по НАТО и ЕС вызвали давление со стороны администрации Байдена и группы двухпартийных законодателей США", - пишет СМИ.

В то же время, по словам Сийярто, переговоры о прекращении войны неизбежны, потому что "Киев не может победить Россию", а "Россия не может победить весь Запад". Хотя Орбан призвал к немедленному прекращению огня, он не предложил никаких других планов по прекращению войны, которая длится уже третий год.

"Встреча в Мар-а-Лаго 8 марта подчеркивает, как Трамп все больше влияет на внешнеполитические вопросы во время предвыборной кампании, поскольку он приближается к выдвижению в президенты от Республиканской партии и вероятного реванша над президентом Джо Байденом", - отмечают авторы и напоминают, что в отличие от многих других лидеров ЕС, Орбан не ездил в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Визит Орбана в США

Недавно стало известно, что Орбан встретится с Трампом. Премьер-министр Венгрии сообщил, что на следующей неделе отправится во Флориду, чтобы встретиться с экс-президентом США. Орбан также подтвердил свою позицию о том, что для всего мира, но особенно для Венгрии, важно прекратить войну, "которая идет рядом".

Ранее Венгрия отказалась предоставить 18 млн долларов на вооружение для Украины. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

До этого Виктор Орбан заявил, что Украина должна стать буферной зоной между РФ и Западом. При этом венгерский премьер не хочет видеть Украину ни в ЕС, ни в НАТО.

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