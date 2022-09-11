Украинские беженцы увеличат рабочую силу ЕС на 0,5%.

Количество уехавших в страны Евросоюза граждан Украины из-за войны превысило количество уехавших из Сирии.

Об этом пишет издание Public News Time.

"Европейские страны предоставили украинским беженцам немедленное право на работу. Это был хороший звонок. Иммигранты могут внести свой вклад в экономику принимающей страны. Ассимиляция будет легче для тех, кто останется", - сказано в материале.

Видео дня

При этом приспособление к внезапному притоку потребовало больших немедленных затрат. Польша подсчитала, что ей придется потратить не менее 11 миллиардов евро на жилье, социальные услуги и другие расходы.

Джованни Пери, экономист Калифорнийского университета в Дэвисе, подсчитал, что каждый беженец может обойтись в 8000-10 000 долларов в первый год на жилье и другую поддержку. Но, учитывая жесткие европейские рынки труда, он ожидает, что украинские беженцы, которые останутся, в последующие годы будут приносить достаточный доход, чтобы перевесить эти затраты.

Согласно отчету центрального банка, только каждый шестой беженец, прибывший в Польшу, хочет остаться здесь навсегда. Главной причиной была проблема обеспечения себя.

Тем не менее, ожидается, что украинские беженцы увеличат рабочую силу ЕС на 0,5%. По данным Европейского центрального банка, из первой группы только 17% сирийских беженцев трудоспособного возраста получили работу после двух лет пребывания в стране, и менее 50% после пяти лет.

Также утверждается, что географическая и культурная близость Украины должна помочь беженцам ассимилироваться, как и их относительно высокий уровень образования. Средний беженец в Европе в середине десятилетия был молодым человеком со скромной квалификацией, а в случае с украинскими беженцами это, скорее всего, женщина с высшим образованием.

Как сообщал УНИАН, подавляющее большинство временно переселенных за границу украинцев планируют вернуться в Украину и лишь 7% респондентов не планируют возвращаться.