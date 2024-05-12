Кандидат в президенты США отметился новым популистским заявлением.

Скандальный политик, бывший президент США Дональд Трамп утверждает, что сможет закончить войну в Украине еще до того, как войдет во двери своего "президентского" кабинета в случае победы на осенних выборах.

Как известно, политик является главным кандидатом от республиканцев. Новым обещанием об окончании российско-украинский войны Трамп отметился перед избирателями в Нью-Джерси. Соответствующая трансляция велась на американском ТВ. Трамп сказал:

"До того как я заеду в Овальный кабинет, сразу после того, как я выиграю (выборы УНИАН), я решу ужасную войну между Россией и Украиной. Я хорошо их знаю".

Как уточнил Трамп, он выполнит обещание как только отберет Белый дом у "бесчестного" Джо Байдена. Это случится с самого первого дня, конкретизировал политик. Он также пообещал американцам четыре лучших года в истории США.

Трамп не впервые дает обещание закончить войну в Украине

Отметим, что Трамп регулярно спекулирует темой войны в Украине. Еще в апреле 2023 года он обещал, что сможет завершить российско-украинскую войну за 24 часа, если победит на выборах. В то же время в марте 2024 года на вопрос журналистов о том, позволит ли Трамп как президент США оккупировать Путину часть или всю Украину - прямого ответа политик не дал. Однако он говорил, что хорошо знает Путин и уточнял, что правитель РФ не решился бы на войну с Украиной, если бы тогда президентствовал Трамп.

Также в марте Bloomberg писал, что команда Трампа действительно разработала "мирный план" завершения войны в Украине, но его детали не будут разглашать до выборов.

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