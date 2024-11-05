Относительно предложения Украины у союзников могут быть разные мнения.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что вокруг возможности перехвата российских ракет в воздушном пространстве над Украиной силами НАТО ведутся сложные дискуссии, в частности, в вопросе границ права на самооборону.

"Имеем ли мы право сбить такую ракету только после того, как она пересечет нашу границу? В этом сомнений нет, но только тогда может произойти то, что произошло в Пшеводове. Обломки могут вызвать значительные повреждения, травмы или даже смерть", - пояснил он TVN24.

В то же время, по словам Сикорского, относительно предложения Украины могут быть разные мнения. Вероятно, министры НАТО на предстоящей встрече снова вернутся к этой теме.

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"Это вопрос согласования и обсуждения между нашими союзниками. Сейчас у нас новый генеральный секретарь НАТО, и уже на следующей неделе состоится очередная встреча министров НАТО. Возможно, эта тема станет частью повестки дня переговоров", - предполагает глава польского МИД.

Сбивание ракет над Украиной

Недавно президент Владимир Зеленский возмутился тем, что союзники вместе сбивали ракеты и дроны в небе Ближнего Востока, а аналогичного решения о совместном сбивании российских ракет и иранских "шахедов" в небе Украины до сих пор нет.

Как сообщал УНИАН, члены Палаты представителей Конгресса США от обеих партий призывают президента Джо Байдена дать разрешение Польше сбивать российские ракеты над Украиной.

В Politico считают, что США действуют смело в Израиле и осторожно в Украине, поскольку Россия вооружена ядерным оружием, а Иран - нет.

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