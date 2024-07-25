Украина получила бы психологическую поддержку, если бы ей разрешили свободно использовать западное оружие.

Политика британского правительства в отношении того, может ли Украина использовать предоставленное оружие для поражения целей в России, стала настолько запутанной, что даже президент Владимир Зеленский смущен встречей с премьер-министром страны Киром Стармером в этом месяце.

Как пишет The Times, премьер-министр сразу после вступления в должность предложил ослабить ограничения на использование британского оружия большой дальности Storm Shadow, что стало очевидным изменением политики.

Зеленский в восторге написал в X, что получил "разрешение на использование ракет Storm Shadow против военных целей на территории России".

Видео дня

"Сегодня у нас была возможность обсудить практическую реализацию этого решения", - написал Зеленский и поделился своей фотографией со Стармером на саммите НАТО в Вашингтоне.

Украинский военный источник высоко оценил позицию Стармера, предположив, что он пошел дальше, чем предыдущее правительство консерваторов.

"Это более четкое и очень сильное сообщение странам-партнерам", - сказал тогда источник.

Однако позже британское правительство сообщило, что на самом деле не давало разрешения Украине использовать оружие в России. Позиция не изменилась со времен предыдущего правительства.

Источники в Министерстве обороны заявили, что Великобритания должна была убедить Францию, которая производит Storm Shadow вместе с Великобританией и еще одним ключевым союзником НАТО, прежде чем она сможет позволить Украине запустить ракеты по России.

Они подчеркнули, что Великобритания не в состоянии самостоятельно действовать в таком вопросе, который мог бы разжечь напряженность в отношениях с Москвой. Непонятно, есть ли законное основание для получения разрешения от Франции и других.

В то же время источник сообщил, что запрос Великобритании поступил к союзникам, и министры ждут одобрения, прежде чем говорить с Украиной. Один бывший высокопоставленный представитель обороны предположил, что другая страна, вовлеченная в размещение оружия, также должна дать свое разрешение, хотя детали остаются неясными.

Бен Барри, старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований по сухопутной войне, предположил, что союзники обеспокоены тем, что если ракеты Storm Shadow промахнутся и по ошибке поразят мирных жителей, это может дать России "оправдание для эскалации".

Storm Shadow - что известно о ракетах

Ракеты Storm Shadow предназначены для атаки на бункеры или укрытия для самолетов. Они имеют радиус действия более 150 миль, что втрое превышает радиус действия ракет, которые использовала Украина до сих пор. Они очень похожи на немецкие ракеты Taurus, которые она отказалась передать из-за беспокойства, что отправка ракет создаст риск прямого участия Берлина в войне.

Соединенные Штаты предоставили Киеву лишь ограниченное разрешение на использование определенного оружия для ударов по российским целям для защиты Харьковской области у границы.

Украина хочет иметь возможность использовать такие ракеты, как Storm Shadow, для нацеливания на аэродромы базирования российских бомбардировщиков, которые сбрасывают авиационные "планирующие бомбы" - относительно дешевые обновленные бомбы с новыми системами наведения. Россияне способны запускать бомбы на десятки миль за линиями фронта.

Профессор Джастин Бронк, специалист по воздушным силам и военным технологиям Королевского института объединенных вооруженных сил, сказал, что с помощью крылатых ракет и своевременной разведки Украина может нацелить аэродромы в России и заставить Москву отвести свою авиацию дальше от линии фронта. Это может уменьшить количество боевых вылетов россиян, поскольку их самолетам придется лететь дальше, чтобы поразить свои цели.

Хотя оружие Storm Shadow может иметь свои ограничения - оно имеет унитарную боеголовку, которая может поражать только один самолет за раз, - некоторые в Минобороны считают, что Украина получила бы психологическую поддержку, если бы ей позволили свободно использовать западное оружие.

Новое правительство в Британии

Лидер лейбористов Кир Стармер официально стал премьер-министром Великобритании после победы на парламентских выборах. Его позиция относительно войны в Украине была четкой.

Стармер впервые прибыл в Киев в феврале 2023 года. Во время встречи с Владимиром Зеленским он заверил, что Украина всегда будет получать "непоколебимую поддержку" его партии. Также во время визита он посещал Бучу.

Вас также могут заинтересовать новости: