Соответствующие заводы расположены в Алтайском крае, Ростове-на-Дону, вблизи Москвы, Санкт-Петербурга, а также в Перми.

Россия ведет строительство на пяти заводах по производству твердотопливных ракетных двигателей.

Как сообщает Международный институт стратегических исследований (IISS), об этом свидетельствуют спутниковые снимки за этот год. По словам сотрудника института Фабиана Гинца, это строительство может быть самым амбициозным расширением военного производства РФ со времен СССР.

Согласно спутниковым снимкам, работы ведутся сразу на нескольких объектах. Речь идет о модернизации заброшенных советских предприятий и сооружении новой инфраструктуры. Соответствующие заводы расположены в Алтайском крае, Ростове-на-Дону, вблизи Москвы, Санкт-Петербурга, а также в Перми.

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"Такая деятельность заслуживает внимания, ведь в течение последних 30 лет ее не было. Только в 2023 году, через три десятилетия после распада СССР, были зафиксированы существенные инвестиции в сферы расширения и модернизации", - рассказал Гинц.

По его словам, сейчас нет достоверной информации о типах двигателей, которые производятся на территории комплекса Бийск II, что в Алтайском крае. Однако данные одной из российских компаний указывают на то, что там производят двигатели для советских баллистических и новых ракет "Булава", которые способны нести ядерное оружие.

"В рассекреченном документе ЦРУ упоминается, что на этом объекте могли производить верхнюю часть корпуса двигателя для ракетного комплекса Тополь", - добавляет сотрудник IISS.

По данным института, твердосплавные ракетные системы занимают центральное место в стратегическом арсенале России и ее тактическом оружии наземного базирования малой дальности. Страна-агрессор широко применяла баллистические ракеты малой дальности для атак на Украину, в частности, "Искандер-М", а также снаряды РСЗО Торнадо-С", ракетные системы "С-300П и С-400.

"Большие композитные твердотопливные двигатели также используются в большой части российских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и ее новейших баллистических ракет подводных лодок, которые образуют центральную основу стратегического ядерного сдерживания Москвы", - добавляется в сообщении Института.

Поскольку к разработке и производству двигателей для одной ракетной системы могут быть привлечены несколько заводов, это затрудняет определение цели расширения заводов, а также приписывание конкретного расширения определенной ракетной программе или категории ракет. В то же время импорт Россией баллистических ракет из Ирана и Северной Кореи свидетельствует о том, что ее производство недостаточно для удовлетворения собственных потребностей.

Война в Украине - производство ракет в РФ

В конце сентября Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что около 70% станков и 90% микроэлектроники, которые импортирует Россия, происходят из Китая и Гонконга. Это помогает Кремлю производить ракеты, бронетехнику и боеприпасы, чтобы продолжать войну против Украины.

Как сообщал УНИАН, определенную часть ракет Х-101, которые РФ применила во время удара 17 ноября, оснастили советскими двигателями Р-95-300 вместо штатных ТРДД-50А. Р-95-300 не производят в России, поэтому возможно, что эти двигатели взяты из крылатых ракет Х-55. Последняя была разработана в конце 1970-х - начале 1980-х.

РФ продолжает производить крылатые ракеты с темпом около двух единиц в сутки, такую оценку дал военный эксперт Павел Нарожный.

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