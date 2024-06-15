Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подчеркнул, что нужно наращивать инвестиции в оборону.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон пока не рассматривает отправку своих военных или НАТО в Украину.

"Нет", - ответил он в интервью газете La Repubblica на вопрос об отправке военных.

По мнению британского премьера, принятое на саммите Группы семи в Италии решение об использовании прибыли от замороженных активов России на нужды Украины стало демонстрацией того, что "G7 готова на все".

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Сунак подчеркнул, что нужно наращивать инвестиции в оборону, "потому что мир стал опасным и непредсказуемым, как никогда за последние десятилетия".

В то же время он поддержал применение западного оружия против целей на территории страны-агрессора. Премьер Британии отметил, что ракеты должны использоваться "с соблюдением международных гуманитарных законов".

Отправка западных войск в Украину

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что подписал документы, которые позволят первым французским инструкторам посетить учебные центры в Украине и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом.

Аналитики отметили, что размещение войск Франции может создать прецедент и облегчить другим странам последовать их примеру. Они называют пять вариантов размещения войск НАТО в Украине.

Министр обороны Германии Борис Писториус исключает отправку немецких военных в Украину.

США предоставили Киеву разрешение бить американским оружием по территории РФ, но отправлять своих военных инструкторов в Украину не планируют.

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