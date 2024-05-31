Глава МИД заявил, что страна должна иметь возможность защищаться.

Украине должны дать разрешение бить по российский военным целям в Беларуси, если это будет необходимо для ее защиты.

Такое мнение выразил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в комментарии "Радыё Свабода". Перед началом саммита глав министерств иностранных дел стран НАТО в Праге его спросили, должна ли украинская армия бить по целям на территории Беларуси.

"Украина должна иметь возможность защитить себя. Если Россия, опасаясь, что объекты могут быть атакованы в России, может переместить их куда-то еще, то я думаю, что и выбор целей необходимо перенести", - сказал Ландсбергис.

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Удары по территории России: какие страны выступили "за"

Как сообщал УНИАН, использование западного оружия для ударов по РФ поддерживают Великобритания, Дания, Чехия, Франция, Нидерланды, Латвия, Литва, Эстония, Канада, Финляндия, Швеция, Польшае и Норвегия.

Италия исключила как применение их оружия по России, так и отправку солдат в Украину. Бельгия, которая должна поставить Украине F-16, заявила, что их можно будет использовать только на территории страны.

Вчера стало известно, что Соединенные Штаты Америки тоже разрешают Украине бить по РФ из их вооружения. По данным СМИ, администрация Джо Байдена сделала это под давлением союзников.

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