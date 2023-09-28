Венгерский посол начинает работать в Минске.

Посол Венгрии в Беларуси Зита Илона Бенчик вручила верительные грамоты Александру Лукашенко.

Комментируя произошедшее Лукашенко назвал Венгрию давним и надежным другом. По его словам, Беларусь готова "продолжать диалог с Венгрией для деэскалации напряженности в регионе путем переговоров".

По данным госагенции БелТА, наряду с венгерским послом верительные грамоты вручили послы Казахстана, Египта, Зимбабве, Экваториальной Гвинеи, Анголы, Уганды, Камбоджи, Филиппин, Иордании и Колумбии.

Видео дня

Отношения Беларуси и ЕС

Евросоюз и ввел санкции против Беларуси после разгона протестов против фальсификации результатов выборов президента в конце лета 2020 года. Тогда же было ограничено дипломатическое присутствие.

Санкционное давление на Беларусь ЕС усилил после того, как 24 февраля 2022 года Александр Лукашенко поддержал российское вторжение в Украину и разрешил использовать территорию, военную инфраструктуру и воздушное пространство страны для обстрелов украинских городов.

Кроме того, летом Лукашенко разрешил наемникам ЧВК "Вагнер" базироваться в Беларуси. Для этого были возведены полевые лагеря, в которых поместилось около 5 тыс. наемников.

Вас также могут заинтересовать новости: