Фейгин предполагает, что Москва находится не в том положении, что может себе позволить годами вести войну.

Российский правозащитник и оппозиционер Марк Фейгин считает, что публичными заявлениями о желании достичь мира Россия пытается оттянуть время принятия важных решений на международной арене, чтобы получить оружие со стороны.

"Очень интересно, как Москва себя ведет наряду с публичной риторикой о мире: "мы хотим – они не хотят". Это повторяет Лавров, Путин, все чиновники низшего ранга. Россиянам никто не верит. Запад реагирует на это как на обман. Это попытка России оттянуть время, выиграть дополнительные возможности, связанные с получением оружия на стороне", – объяснил он в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам Фейгина, Москва хочет дипломатично оттянуть момент принятия, например, решения о трибунале в Генассамблее ООН. В то же время в РФ понимают, что принимаются решения, которые будут иметь последствия для России – санкции, преследования и разного рода рестрикции.

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"Москва пытается выиграть на нескольких досках позицию. Хотя бы на старте тех партий оттянуть для себя наиболее негативные последствия. Но это делается из-за тупика. Возможно, Москва находится не в том положении, что может себе позволить годами вести войну. Я больше склоняюсь к этому. Или со стороны Китая было внушение о том, что в XXI веке все хотят закончить войну. Поэтому Путин и его окружение, выходите на какое-то решение, потому что в противном случае вы просто проиграете. Россия проигрывает, и ваша территория, и ваши интересы, и ваша зона влияния может перейти к совсем другим игрокам", – отметил правозащитник.

Война в Украине: судьба РФ

Политолог Андрей Пионтковский считает, что российский диктатор Владимир Путин уже осознал, что война против Украины проиграна. Он прогнозирует, что в России готовятся к гражданской или даже мафиозной войне.

В то же время, по словам Пионтковского, в США и Китае рассматривают соглашение по России и украинскому вопросу. Чтобы Пекин не помогал Москве в войне против Украины, ему предлагают российские территории.

Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов говорит, что распад России неизбежен. По его прогнозу, фрагментация РФ начнется с Кавказа.

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