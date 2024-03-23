Он подчеркнул, что Чехия "проделала фантастическую работу, найдя много боеприпасов калибра 155 мм", которые так нужны ВСУ.

Европа делает значительно больше в помощи Украине на фоне замедления финансирования от США, но ей нужно делать еще больше и искать креативные пути поддержки.

Такое мнение высказал бывший заместитель помощника министра обороны США по вопросам НАТО и европейской политики Джим Таунсенд в интервью Голосу Америки. Он отметил, что политика стран-членов НАТО привела к точке, когда становится все труднее добиться, чтобы Палата представителей приняла законопроект о дополнительном финансировании для Киева. "В нем заложены средства, чтобы помочь Украине купить боеприпасы, которые нужны ежедневно, чтобы сдерживать российское наступление", - сказал он.

Таунсенд добавил, что ВСУ чувствуют паузу в помощи, потому что раньше США много предоставляли Украине, а теперь из-за того, что происходит в Палате представителей, помощь сократилась втрое.

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"Европейские страны понимают, что с приближением президентских выборов в Америке, возможно, выберут президента, который вообще не захочет оказывать помощь Украине. Поэтому европейцы сейчас пытаются лучше организоваться, чтобы предоставить как можно больше", - пояснил ситуацию Таунсенд.

Он подчеркнул, что Чехия "проделала фантастическую работу, найдя много боеприпасов калибра 155 мм, то есть боеприпасов, которые используют в артиллерии и других системах в Украине". Военный добавил, что ВСУ используют много этих снарядов и им нужно их много. "Снимаю шляпу перед Чехией, которая нашла в странах-экс-членах Варшавского договора эти боеприпасы, которые они до сих пор хранили", - сказал Таунсенд.

"Это та креативность, которую нам нужно увидеть в Европе, чтобы заполнить пробелы, оставленные США и подстраховаться относительно того, что может произойти в ноябре", - отметил он.

"Слышим о том, что собирается делать Франция, Германия, что сделали и будут продолжать делать другие страны. По моему мнению, часто это остается незамеченным, потому что все взгляды сосредоточены на США, но европейцы делают гораздо больше, чем мы думали. К сожалению, им придется сделать еще больше. Они это знают. Они знают, что Украина не может проиграть", - констатировал экс-чинвник Пентагона.

Помощь Чехии Украине

20 марта стало известно, что Чехия готова предоставить Украине тысячи дополнительных артиллерийских боеприпасов. Министр иностранных дел страны Ян Липавский отметил, что было получено 300 тыс. снарядов. По его словам, эти боеприпасы помогут обеспечить жизненно важную "передышку на несколько месяцев" на поле боя.

А 21 марта Чехия передала Украине последние российские вертолеты Ми-24, которые были у страны.

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