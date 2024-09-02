Боец отмечает, что нет единодушного мнения в белорусском войске, что Украина - враг и надо с ней воевать, но привлечение Путиным его в войну теоретически допускает.

Среди военнослужащих армии Беларуси нет единодушного мнения, что Украина - враг и надо с ней воевать. Однако Россия все же может заставить Беларусь вступить в войну, заявил в эфире телемарафона боец "Полка Кастуся Калиновского", воюющего в составе ВСУ, Ян Мельников с позывным "Беларус".

По мнению Мельникова, Лукашенко сейчас полностью зависим от России и по факту является вассалом Кремля. "Он не самостоятелен в своих действиях. Если Путину захочется, то думаю, он сможет найти рычаги влияния для того, чтобы задействовать беларуские подразделения", - подчеркнул военный.

В то же время Мельников отметил, что в Беларуси есть где-то 5-6 боевых бригад, то есть количество личного состава, которое может быть задействовано из Беларуси - это в районе 20 тысяч, включая небоевые подразделения, задействованные в логистике.

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"Это значительная сила, но не относительно масштабов России. То есть беларуское войско может сделать на одном направлении, скажем, ситуацию, которая сложилась в мае в районе города Волчанск и в районе Липцов. Теоретически они могут сделать такую же ситуацию, но какую-то большую угрозу, ударный кулак, который может прорваться к каким-то крупным городам и захватить - я в это не верю", - сказал боец.

При этом он отметил, что у беларуских бригад нет боевого опыта.

"И надо понимать, что ментальность людей - отличается. Тот уровень пропаганды, который проходил через российские войска, через беларуские - он разный", - подчеркнул Мельников.

Кроме того, многие беларуские военные, которые сейчас в Украине, поддерживают связи со своими бывшими командирами и есть такие, которые "на контакте" с офицерами беларуского войска.

"Нет такого понимания единогласного в беларуском войске, что есть Украина - враг и мы должны с ней воевать", - сказал Беларус.

Роль Беларуси в российско-украинской войне

Как сообщал УНИАН, Беларусь с первых дней широкомасштабного вторжения РФ в Украину поддерживает страну-агрессора, предоставляя свои территории для нанесения ударов по Украине, проведения военных тренировок, размещения российских оккупационных сил и тому подобное.

Недавно Вооруженные силы Беларуси под видом учений начали сосредотачивать большое количество своего личного состава и вооружения вблизи границы с Украиной. Так, в Гомельской области Беларусь разместила танки, артиллерию, РСЗО, средства ПВО и инженерную технику. Кроме того, зафиксировано присутствие наемников бывшей ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины 25 августа, ссылаясь на данные разведывательных органов.

Перед тем Лукашенко выдал очередную порцию бреда в интервью российским пропагандистам, заявив, что Украина якобы разместила вблизи границы с Беларусью более 120 тысяч военных, а кроме того, что украинские БпЛА постоянно нарушают границу на востоке страны. К тому же он добавил, что для нападения на Курскую область Украина задействовала наемников-поляков.

Лукашенко подчеркнул, что это якобы попытка Киева подтолкнуть Россию на применение оружия, в том числе и ядерного.

"Беларускі Гаюн" считает, что группировка войск, которую Беларусь стянула к границе с Украиной, не несет для Украины угрозы. Речь идет о примерно 1100 человек. Аналитики отмечают, что войска разместили на глубине до 50 километров от границы.

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