Речь идет о совмеренных российских танках Т-90 "Владимир".

В Сирии повстанцы, выступающие против диктаторского режима Башара Асада, которого поддерживает Кремль, в ходе боевых действий захватили три российских танка Т-90 "Владимир". Об этом сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Сирийские повстанцы вступают с украинской армией в соревнование по затрофею советских/российских образцов техники. Одна из преинтереснейших категорий - трофейные танки Т-90А", — написал Коваленко в Telegram-канале.

По его данным, у Сирийской арабской армии на вооружении был танковый батальон Т-90А, однако минимум одна рота уже потеряла боеспособность из-за потерь и технических проблем.

Обозреватель обнародовал фото, на котором - военная техника, в том числе танки. Они стоят на дороге. Как отмечает эксперт, это – трофейная техника.

"По трассе к городу Ханассера повстанцы затрофеили еще два Т-90А. На сегодня, за период наступления повстанцев, затрофеено ими уже 3 танка именно Т-90А", — утверждает аналитик.

Согласно информации из открытых источников, Т-90 "Владимир" — российский основной боевой танк семейства Т-72, принятый на вооружение в 1992 году как Т-90. Представляет собой модернизацию танка Т-72Б с целью доведения его до уровня боевых возможностей танка Т-80У.

В 1999 году танку было присвоено словесное название "Владимир" - в честь главного конструктора "машины" Владимира Поткина.

В период с 2001 по 2010 годы Т-90 стал самым продаваемым на мировом рынке новым основным танком. Оснащен 125-мм гладкоствольной пушкой 2А46, системой управления огнем 1А45Т, модернизированным двигателем и тепловизионным прицелом наводчика.

Стандартные меры защиты включают сочетание стальной и композитной брони, дымовые гранатометы, динамическую защиту "Контакт-5" и систему постановки помех для противотанковых управляемых ракет (ПТКР) "Штора".

Т-90А, модернизированная версия Т-90, поступившая в производство с 2004 года, имеет ряд важных усовершенствований. В частности, ночной прицел, прежняя литая башня заменена на усиленную сварную с габаритом бронирования в 950 мм, и т. д.

Ситуация в Сирии сейчас - последние новости

Как сообщал УНИАН, наступление повстанческих сил в Сирии началось 27 ноября, через три дня стало известно, что повстанцы вошли в Алеппо. В тот же день российская авиация вместе с сирийскими ВВС осуществила бомбардировку позиций повстанцев в северо-западной части города.

По данным ГУР Минобороны Украины, ситуация для россиян в Сирии ухудшается, и они вынуждены покидать страну. Оппозиционные к поддерживаемому Россией режиму Асада силы активно продвигаются на юг страны, начались городские бои в городах Хама, Хомс и Сувейда. Военный контингент РФ сбежал из Хами и эвакуировался в базу "Хмеймим". Руководитель расположенного в Хмеймиме координационного штаба россиян генерал-полковник Александр Журавлев констатировал, что ситуация вышла из-под контроля режима Асада.

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