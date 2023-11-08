Хотя и Москва, и Пекин поддерживали тесные отношения с Израилем на протяжении десятилетий, оба государства отказались критиковать ХАМАС за нападение на юг Израиля.

Кровавая война в Секторе Газа предоставляет главным геополитическим соперникам Соединенных Штатов - Китаю и России - возможность заручиться поддержкой во всем мире, поскольку позволяет двум репрессивным автократиям поднять волну симпатии к палестинцам и позиционировать себя как борцов за гуманитарные ценности и мир.

Об этом говорится в материале америкнского издания The Wall Street Journal. В частности, авторы отмечают, что хотя и Москва, и Пекин поддерживали тесные отношения с Израилем на протяжении десятилетий, а премьер-министр этой страны Биньямин Нетаньяху даже использовал рекламные щиты, на которых был изображен он с президентом РФ Владимиром Путиным во время прошлогодних выборов, оба государства явно отказались критиковать ХАМАС за нападение на юг Израиля 7 октября.

Дистанцировавшись от Израиля, Россия и Китай с тех пор сосредоточились на том, чтобы представить войну как часть глобальной борьбы за власть против США, при этом Израиль якобы является лишь региональной пешкой Вашингтона.

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Путин, чьи силы сровняли с землей несколько украинских городов, сказал в обращении на прошлой неделе, что у него "слезятся глаза", когда он наблюдает за израильскими бомбардировками сектора Газа. По его словам, российские солдаты в Украине борются с тем же американским "корнем зла", и их бои "решат судьбу России и всего мира, включая будущее палестинского народа".

Риторика Китая была более сдержанной, и лидер страны Си Цзиньпин избегал публичных комментариев о Ближнем Востоке после начала конфликта. Китайские государственные СМИ, однако, были переполнены комментариями, критикующими "лицемерие" и "разжигание войны" США на Ближнем Востоке и противоречащими требованиям Пекина о немедленном прекращении огня и создании Палестинского государства.

Китай заявил, что его позиция по палестинскому вопросу такая же, как и у России, и обе страны совместно проголосовали в Совете Безопасности ООН в прошлом месяце, чтобы наложить вето на резолюцию по кризису, предложенную США.

"Страны должны поддерживать международное право, а не цепляться за геополитические расчеты, не говоря уже о двойных стандартах. Китай будет продолжать стоять на стороне международного права и законных стремлений арабского и исламского мира", — сказал представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь.

"Затруднительное положение на Ближнем Востоке должно заставить Вашингтон отказаться от своего давнего враждебного отношения к Китаю, добавил Ван Хуэйяо", руководитель исследовательской группы Центра Китая и глобализации в Пекине и бывший советник правительства.

"Они действительно не должны относиться к Китаю как к сопернику. ... У них есть вызов российской войны в Украине, теперь у них будет другой вызов израильско-палестинского конфликта. Они также не должны иметь вызов с Китаем", – сказал он. "Они должны относиться к Китаю как к партнеру, как к миротворцу, и должны сотрудничать с Китаем в этих глобальных вопросах".

ХАМАС высоко оценил такие сигналы. Халед Мешаль, один из главных лидеров группировки, заявил в недавнем телевизионном выступлении, что ХАМАС стремится "сотрудничать с великими державами Китаем и Россией". Он добавил, что Россия выиграла от атаки 7 октября, поскольку она отвлекла внимание Вашингтона от Украины, и что Китай может быть вдохновлен рейдом ХАМАС на собственные планы захвата Тайваня.

"В отличие от России и Китая, США и большинство других западных стран считают ХАМАС, члены которого 7 октября убили около 1400 израильтян и взяли сотни других в заложники, террористической организацией", - напоминают авторы материала.

Последние новости сектора Газа

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что город Газа сейчас окружен, и ЦАХАЛ действует в городе. По его словам, ЦАХАЛ усиливает давление на ХАМАС и убил "многих террористов", в том числе подпольных.

"ХАМАС теперь обнаруживает, что мы приходим в такие места, о которых они никогда не думали", - сказал он.

Позже министр обороны Израиля Йоав Галлант подтвердил, что силы ЦАХАЛа находятся в центре города Газа. Он добавил, что лидер ХАМАСа в секторе Газа Яхья Синвар окружен в бункере. Но где находится этот бункер, министр не уточнил.

Послевоенный план Израиля не включает в себя оккупацию сектора Газа, однако его войска будут контролировать безопасность в регионе. Об этом заявил старший советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марк Регев.

"Я думаю, можно ожидать чего-то более подвижного, более гибкого, где мы могли бы въезжать и выезжать по мере необходимости, чтобы справиться с ситуацией с безопасностью. Мы не говорим о какой-либо длительной оккупации сектора Газа", - заявил он.

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