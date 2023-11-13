Египет за сутки принял сотни иностранцев.

За сутки из Сектора Газа эвакуировали рекордное число иностранцев. Всего в Египет вывезли 826 человек.

Издание CNN пишет, что в воскресенье, 12 ноября, через КПП "Рафах" в Египет перешли 826 владельцев иностранных паспортов. Это первая эвакуация после двухдневной паузы.

В пограничной службе Египта заявили, что 826 человек – рекордное число иностранцев, которых эвакуировали из сектора Газа за один день с обострения между Израилем и боевиками ХАМАС.

Видео дня

Война Израиля против ХАМАС - что известно

31 октября спикер МИД Олег Николенко уточнил данные о погибших украинских гражданах в Израиле и Секторе Газа. Соощается, что в Израиле погиб 21 украинеу, а один человек считается пропавшим без вести. В Секторе Газа – четверо погибших, среди которых трое детей, а также ранены шесть граждан Украины.

7 ноября первой группе из 101 украинца разрешили эвакуацию из Газы. Кроме того, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что выпустили 51 гражданина Молдовы.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины 11 ноября сообщили, что в аэропорт Кишинева прибыли 145 украинцев, девять граждан Молдовы и один палестинец, которых эвакуировали из Газы.

Вас также могут заинтересовать новости: