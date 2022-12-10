У политической элиты РФ есть шанс признать поражение и добровольно уйти из Украины.

Публицист Андрей Пионтковский назвал два возможных сценария относительно того, что может и должна сделать кремлевская элита в условиях начавшегося поражения в Украине.

"Война проиграна: у политической элиты есть шанс признать это и добровольно уйти из Украины, в качестве бонуса она сохраняет при этом власть. На это согласны и запад, и Украина. Украину кроме восстановления безопасности больше ничего не интересует. А вот второй вариант - уйти из Украины через еще серию кровавых столкновений и боев с позором, и с обрушением всей политической системы. В Россие вот как стоит сейчас вопрос. Решать нужно самое ближайшее время. Я не имею ничего личного к Путину, но объективно вот он основное препятствие к этому сценарию управляемой капитуляции и добровольного ухода с Украины. Вот так решать придется людям в самое ближайшее время", - сказал эксперт.

Война в Украине: заявления и прогнозы

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что уже весной украинские войска будут в Севастополе, Донецке и Луганске. По его словам, зима - ключевой этап войны в Украине за независимость.

Председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай надеется, что подразделения Сил обороны в конце зимы смогут выйти на линию разграничения 2014 года, а в 2023 году - деоккупировать всю территорию Луганской области.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что весна 2023 года станет переломной в войне России против Украины.