Подоляк утверждает, что сейчас Европа избавляется от страха.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что весна 2023 года станет переломной в войне России против Украины.

"Есть четыре безусловных фактора. Первое - это математика войны, ресурсная возможность каждой страны. В данном случае мы говорим об Украине с точки зрения наших партнерских отношений, сколько у нас будет на тот или иной момент того или иного оружия. Сможем ли мы его компактно собирать и использовать в необходимых временных промежутках. Второе - это ресурсная возможность Российской Федерации и те процессы, которые происходят в России с точки военного производства, мобилизационных процедур, управляемости экономикой, которая трещит не только из-за войны, но в том числе из-за санкций. Третья составляющая - это моральное состояние в Украине, России и Европе, но и в целом в мире. На сегодняшний день мы видим следующий уровень понимания, что это за война, природа этой войны. В Европе абсолютно точно мы видим отказ от консервативной точки зрения", - сказал он.

Подоляк утверждает, что сейчас Европа избавляется от страха.

"В то же время мы параллельно видим другие процессы в Российской Федерации: нарастание непонимания того, что это за трехдневный план был захвата Украины и мы видим абсолютно неадекватное поведение Путина", - сказал советник.

Также он отметил важность фактора логики исторического процесса.

"Такие войны не заканчиваются посередине рубежа: то есть это война должна привести к обнулению либо одних ценностей либо других. Если Россия получает выигрыш, как они планировали, то соответственно стандартная привычная для нас с вами система глобальной безопасности и система ценностей международного права рухнет, то есть будут доминировать вот эти типы государств типа российского. Либо победит мир демократических ценностей, ккоторым безусловно относятся Украина. Логика исторического процесса говорит, что если демократия в нужном объеме будет помогать Украине, мы движемся от позитива к еще большему позитиву. Атократии постоянно движутся от поражения к поражению, и постепенно начинают разрушаться изнутри. Вот эти процессы несомненно говорят нам о четком, математически выверенном понимании, когда Россия будет находиться в крайне тяжёлом, внутренне разобранном состоянии", - добавил Подоляк.

Война в Украине: заявления и прогнозы

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что уже весной украинские войска будут в Севастополе, Донецке и Луганске. По его словам, зима - ключевой этап войны в Украине за независимость.

Председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай надеется, что подразделения Сил обороны в конце зимы смогут выйти на линию разграничения 2014 года, а в 2023 году - деоккупировать всю территорию Луганской области.