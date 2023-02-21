Он отметил. что от РФ поступил только ответ о получении уведомления о визите Байдена.

Власти России были предупреждены о визите президента США Джо Байдена в Украину, но в ответ не давала никаких гарантий безопасности.

Об этом сообщил советник по вопросам национальной безопасности США Джейк Салливан, пишет Financial Times. "Они только подтвердили получение сообщения. Не было обмена. Это было просто сообщение и подтверждение получения, никаких гарантий (безопасности – ред.)", - уточнил он.

Салливан добавил, что для того, чтобы российскую сторону не смущало усиление мер безопасности, были предоставлены подробности графика пребывания президента США в украинской столице.

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Визит Байдена в Киев

20 февраля состоялся визит президента США Джо Байдена в Украину. В целом это был его 7-й визит в украинскую столицу. Американский президент провел перегворы с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

При этом Байден объявил о дополнительной военной помощи для Украины на сумму $500 млн. В новый пакет помощи от США вошли артиллерийские боеприпасы для РСЗО повышенной мобильности HIMARS и гаубиц, дополнительные противотанковые ракетные комплексы "Джавелин". Зеленский назвал этот пакет однозначным сигналом, что у российских попыток реванша не будет шансов.

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