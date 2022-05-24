Великобритания и Соединенные Штаты ищут альтернативы навигационной системе GPS, которые не будут зависимы от использования спутников.
Об этом пишет газета The Times.
Они опасаются, что в будущем войны будут вестись средствами радиоэлектронного подавления.
Министр по вопросам оборонных закупок Джереми Куин, сказал, что правительство "должно быть начеку" к угрозе спутникового вмешательства, поскольку Россия использует войну в Украине для проверки своего глушения сигналов GPS.
"Нам нужно извлечь из этого уроки и продолжить нашу собственную инновационную работу в этой области", - сказал Куин.
Великобритания рассматривает альтернативные навигационные системы, включая OneWeb и американский бренд NextNav.
Ранее сообщалось, что в Минобороны Британии "разнесли" технические возможности армии Путина.